Ahogy arról mi is beszámoltunk, piactér kialakítására nyert támogatást a település, amit tavaly decemberben jelentettek be. Ezzel kapcsolatban elkezdődött a templom előtti parkolóba kerülő építmények tervezése. A falu központjában kialakításra kerülő parkolókhoz az önkormányzat megkapta a Magyar Közút hozzájárulását, a terveket már beadták engedélyezésre. Ugyanakkor aláírták a településen átmenő utak járdáinak és zöldfelületeinek átvételéről szóló szerződést is.

Folyik a belterületi csapadékvíz-rendezési pályázat előkészítése, amellyel kapcsolatosan az időközbeni áremelések miatt felül kell vizsgálni a műszaki tartalmat úgy, hogy a pályázat továbbra is megfeleljen a támogatói okiratban foglaltaknak. A Gesztenyés úton kialakítandó járda építéséhez kiválasztották a kivitelezőt, a munka indulásának tehát nincs akadálya.

Elültetésre kerültek azok a fák, amelyekre az újszülöttek szülei nem tartottak igényt, vagy felajánlották a falu számára. A balesetek elkerülése érdekében rács került a Budapest-Balaton kerékpárút mentén lévő vízgyűjtő aknára, amire korábban nem fordítottak figyelmet. Az önkormányzat munkásai több helyen javították az önkormányzat útjait és az út menti padkákat, illetve veszélyessé vált fákat is vágtak ki, valamint megtisztították a Cifra híd kőkorlátjait és a híd környezetét.

Az önkormányzat készített egy helyismereti kvízt is Tordas fennállásának 310. évfordulójára, amelyet március 6-ától lehet majd kitölteni.