Iszkaszentgyörgyön közel 350 gyerek jár óvodába és iskolába. Elsősorban rájuk gondoltak a tavaly év végére elkészült multifunkcionális sportpálya létesítésével, amely szép környezetben, a katolikus templom feletti dombok tövében, a pumpapálya mellett került kialakításra. A szabványméretű kosárlabda pálya festése többfajta sport gyakorlását teszi lehetővé, így focizni, kézilabdázni, kosárlabdázni, sőt a mobil hálótartónak köszönhetően röplabdázni is lehet rajta. A 2021-ben nyert pályázat támogatási összegéből nem csak a sportpályát építették meg, de mellette esőbeállót, valamint akadálymentesített parkolóhelyet is kialakítottak és a pénzből a szükséges sporteszközök beszerzése is megtörtént.

A beruházás közel 40 millió forintba került, amelyhez az önkormányzat mintegy 10 millió forintot tett hozzá.