A város zajától kissé már távolabb, az Új Váralja sorról nyílik egy zsákutca, a Déli Vasút utca Székesfehérváron. Ezen a területen javarészt cégek, vállalkozások találtak otthonra, mégpedig egy jelentősebb erdős terület mentén, amely a vasúti pályaudvar mögötti területig ér. Ezen a területen már nem csupán bozótos, de egy jelentős, - a fák egy részének nagysága alapján - közel harminc éve növekedő fás terület bontakozott ki.

Az utca és a vasút közötti terület közel két hektár, s egy része korábban önkormányzati tulajdonban volt, de mivel közel van a MÁV területekhez, a fák kivágásával kapcsolatosan ezért mindkét érintettet megkerestük kérdéseinkkel. Megkérdeztük, mennyiben van köze ennek a kivágásnak a déli összekötő út kialakításához vagy az intermodális központ létrehozásához, amelyről tavaly év végén és idén, év elején már esett szó. Illetve azt is megkérdeztük, lehetséges-e az, hogy itt azokat a parkolókat alakítják ki, amelyek majd a vasúthoz vezetnek.

Az önkormányzat jelezte a feol.hu számára, hogy arról a bizonyos NIF által elkezdett projektről van szó, mely a vasút környéki fejlesztéseket foglalja magában. Erről év végén adott ki tájékoztatót a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., melyben annyi szerepelt ezzel a területtel kapcsolatban, hogy „A projekt keretein belül kerül átépítése a P+R parkolók megközelítését biztosító Déli vasút utca, a parkoló és az út közvilágításának kiépítése és a megépült parkoló területén növénytelepítés”. Nem sokkal később Cser-Palkovics András polgármester is említette egy posztjában a területet: „…a déli oldal parkolóinak megközelíthetősége érdekében felújítják a Déli Vasút utcát. Tervben van még a közvilágítás kiépítése és a növénytelepítés is. A beruházás a mostani elképzelések szerint az év végére elkészül.„

A város Sóstó Ipari Park felőli oldaláról, s majd a déli összekötőről a vasútra érkezőknek, illetve a vasút előtti Béke téren élőknek persze mindenképpen élhetőbb helyzetet teremt a zöld felület helyére kerülő új parkoló területe. A projekt ezen – pozitív - oldalát hangsúlyozta a város polgármestere is a már fent említett posztjában: „Mivel hamarosan elkészül a Déli összekötő is, ezért különösen nagy jelentősége van ennek a projektnek: Jövőre a vasútállomás megközelítéséhez, a P+R parkoláshoz már nem kell mindenképp eljutni a Béke térre a forgalmas csomópontokon keresztül, hiszen könnyen és gyorsan, alternatív útvonalon elérhető lesz a vasútállomás a déli és keleti városrészekből”.

A még fás területet, a beruházás kezdete előtt, már a tervezés idején átadta az önkormányzat a Magyar Államnak. A projektet indító NIF azóta beolvadt az új Építési és Közlekedési Minisztériumba, így jogutódként a jelenleg hivatalos projektgazdát, a minisztériumot kérdeztük, hogy a projektben említett növénytelepítés a majdani parkolóban mennyiben pótolja majd az itt most kivágásra kerülő fákat vagy szükség lesz arra, hogy a városban máshol is ültetéssel állítsák vissza az egyensúlyt. Az persze nem kizárt, sőt, nagy rá az esély, hogy miután a fejlesztés elkészült, az érintett terület visszakerül majd az önkormányzat tulajdonába. De addig is, az volt számunkra a fő kérdés, vajon a város itteni zöld felülete mennyiben sérül – vagy sikerül a fejlesztéssel egyidőben helyreállítani az ökológiai egyensúlyt?

A minisztérium tájékoztatása szerint a projekt keretében favédelmi - fakivágási és zöldfelületi szakági - tervek is készültek. E szerint a leendő P+R parkoló területén - amely jelenleg extenzív, fás-bozótos terület -,az útépítés, szegélymódosítás, járdaépítés, közmű kiváltás miatt 20 darab fát kell kivágni, valamint 3 darab fa átültetése szükséges. A kivágandó összes törzsátmérő 845 centiméter, a pótlás pedig 150 százalékos, azaz 1267,5 centiméternyi lesz. Ez azt jelenti, hogy összesen 212 darab, 6 centiméteres törzsátmérőjű fát kell telepítenie a projektgazdának. Továbbá, ígérte a minisztérium, a tervezési területen a parkolóban 49 darab magas kőris (Fraxinus excelsior), az építendő út és járda mellett pedig 46 darab oszlopos korai juhar (Acer platanoides 'Olmstedt') új útsorfa telepítésre kerülhet sor. A tervek szerint 18-20 centiméter törzskörméretű, I. osztályú, legalább kétszer iskolázott faiskolai anyagot ültetnek ki. Az út és a járdák mellett kialakuló zöldsávokat pedig befüvesítik. A füvesítendő terület 3254 négyzetméter lesz. A parkolóban a fák alatti zöldsávban 583 négyzetméter gyeppótló évelő növény és 392 négyzetméter alacsony cserje ültetését tervezik. A minisztérium szerint e környezetvédelmi beavatkozások eredményeként tehát, a projekt keretében a mostani, meglévő zöld felületet nagymértékben növelik a több száz új fa, cserje és egyéb füvesítések következtében.