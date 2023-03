Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszönetét fejezte ki a Nemzeti Örökség Intézete felé, hogy kezdeményezésük keretében Fejér vármegye székhelyén is okos parcellaköveket helyeztek el. A Hosszú temető mellett ugyanis a Béla úti köztemetőben, a Csutora temetőben és a Sóstó temetőben is hasonló parcellaköveket helyeztek el. – Amikor történelmi temetőinkben szakemberek közreműködésével szervezünk bejárási lehetőséget, akkor mindig megmutatkozik, hogy nagyon nagy igény van erre. Mindig megfogalmazódik az is, hogy szeretnének még többet tudni, van tehát igény és kíváncsiság arra irányulóan, hogy kiket rejtenek ezek a sírok, kripták egy-egy régi temetőben – emelte ki a polgármester. Mint mondta, ezek a parcellakövek arra adnak lehetőséget, hogy ha valaki nem egy csoporttal látogatja meg a temetőket, akkor legalább azokat a sírhelyeket megismerhesse és többet tudhasson az ott nyugvó emberekről, sorsokról, amelyeket a QR-kód segítségével megtalálhatnak.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, ez a hónap több tekintetben is az emlékezésről szólt. – Egykori hőseink és nemzeti nagyjaink irányába meglévő adósságunkat kizárólag az emlékük életben tartásával és a megfelelő tisztelet lerovásával törleszthetjük. Az emlékezés része mindennapjainknak is, de azt gondolom, minden emlékezés akkor épít minket, ha jól emlékezünk, és akkor emlékezünk jól, ha tanulunk a múltból, a múlt erényeiből és beépítjük azokat, amikor a jövőt építjük – emelte ki az ünnepségen Vargha Tamás.

Móczár Gábor, Cser-Palkovics András és Vargha Tamás közösen avatták fel azt a parcellakövet, amelyen egy QR-kód kapott helyet, s melynek leolvasásával a Hosszú temetőben nyugvó Kelemen Béláról, Rosty Istvánról Say Móricról és Hollósy-Kuthy Lászlóról tudhatnak meg többet az érdeklődők.