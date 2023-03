Főként az oktatási és művészeti intézmények azok, amelyek külön pályázatokat, versenyeket szoktak kiírni annak érdekében, hogy a gyermekek alkotásaikon át megmutassák, hogyan vélekednek a víz fontosságáról, hiszen azt mind tudjuk, hogy a víz maga az élet. A világnapot egyébként immáron 30 éve ünnepeljük, még 1992-ben az ENSZ közgyűlése kezdeményezte a megtartását. Egy évvel később pedig meg is tartották az első víz világnapját.

De voltaképpen mi is ennek a világnapnak a célja? Alapvetően az, hogy mindenki figyelmébe ajánlják az édesvizek, ivóvizek fontosságát, illetve érzékenyebbé szeretnék tenni az embereket arra, hogy nem mindenhol magától értetődő a tiszta ivóvíz, éppen ezért óvnunk kell készleteinket. A világnap és eszméje előtt tisztelegve most egy kis történeti kalandra invitálnánk olvasóinkat, melynek középpontja megyénk egyik legközkedveltebb tava: a Velencei-tó. Habár földtörténeti szempontból fiatalnak számít, a tó alig néhány ezer éves és Fejér megye egyik leglátogatottabb tava. A körülötte található települések pedig ki is használják ezt, nagy hangsúlyt fektetnek a turizmusra. Éves szinten rengeteg programot szerveznek a tó körül, ami még nagyobb népszerűségnek örvend, mióta biciklivel 2-3 óra alatt körbetekerhető.

No de mi is ennek a tónak a története? A földtörténeti írások szerint az eltelt évtizedek, évszázadok során számtalanszor kiszáradt, majd újból életre kelt. A szakemberek az elmúlt időszakban is küszködnek a tó megfelelő vízszintjéért, ami az utóbbi években inkább csak csökkent, mint nőtt volna. A tömeges halállomány-pusztulásával és a vízi madarak el-eltűnésével megannyian foglalkoztak már. A mögöttünk álló hónapok, a gyakori esőzések azonban kedveztek a tónak, szóval reméljük, megéri még, hogy telente a korcsolyák koptassák megfagyott vízfelszínét. Addig is a tavaszi és a nyárias időben ismét a vízi programoké a főszerep: kajak, kenu, wakeboard, sup – hamarosan újra megtelik élettel a most még nyugodtnak mondható Velencei-tó.