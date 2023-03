A felvetés valóban jogos, ugyanis egy olvasónk elmondása alapján március 29-én, csütörtökön látta a rendőröket a környéken sétálni, illetve azt is, ahogy éppen leszállítanak egy kerékpárost a bicikliről és arra kérik, hogy sétálva folytassa útját, járművét pedig tolja maga mellett. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy bírságolás történt-e vagy csak szimpla figyelmeztetés volt. Így megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érdeklődjünk volt-e büntetés a környéken az említett napon. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csütörtökön a helyszínen a rendőrség munkatársai nem intézkedtek. Ennek ellenére az interneten a már fent is írt kérdés kering, ami könnyen lehet, hogy csak azért merült fel, mert olvasónkhoz hasonlóan más is látta, ahogy szállítják le a bicikliseket kétkerekű járművükről, de tényleges büntetés nem történt. A területen egyébként kihelyezett jelzőtáblák is mutatják, hogy tilos a kerékpározás.