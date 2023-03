– Elkészült a 2023-as költségvetési rendelet, amely rögzíti a teljes önkormányzati rendszer pénzügyi lehetőségeit, kiadásait, bevételeit, illetve felvázolja, hogy településünk év közben milyen gazdasági kockázatokra számíthat. A részletekről a képviselő-testület a február 23-ai ülésen tárgyalt. A költségvetési rendelet előkészítését hosszú és fáradtságos munka előzte meg, de elmondható, hogy a képviselők elé egy szakszerű, komoly szakmai anyag került – kezdte bejegyzését a faluvezető.

Emlékeztetett, a koronavírus járványt követő kilábalás után következett egy energiaválság, amely minden eddiginél komolyabb feladatok elé állította az önkormányzatokat. A sokszorosára emelkedő energiaárak okozta plusz terheket ellensúlyozni kell, miközben az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások díjai is jelentős mértékben emelkedtek.

Szükséges intézkedések

A polgármester beszámolójából kiderül, hogy a számok aggasztóak, ezért céljuk a költségcsökkentés, ennek okán az önkormányzatnál, valamint a művelődési házban jelentősen lecsökkentették a felhasznált energia,- és gázfogyasztást, valamint a dologi kiadásokat, de ez nem vonatkozik az óvoda, bölcsőde, védőnői szolgálat, orvosi rendelő épületére. Kiemelte, a legnagyobb áremelkedést a közvilágításnál tapasztalták: míg 2022. január hónapban 310 ezer forint volt a havi számla díja, ez mostanra 1 millió 196 ezer forintra rúg. Hangsúlyozta, a rezsiemelkedés okozta kihívásokra a falu vezetése az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának jelentős csökkentésével reagált. Ezeket az erőfeszítéseket a Kormány is elismerte, ezért kiegészítő állami támogatásban részesítette községünket is, amely azonban csak részben fedezi a jelentősen megemelkedett költségeket. A közvilágítási feladatokra kapott állami normatívánkat megemelték, így az, az éves számláinkat (amennyiben az energiaárak nem emelkednek tovább), fedezni fogja. Ezen felül a Kormány további intézkedéseit is üdvözítőnek tartotta:

– Önkormányzatunk a tavaly év végén szolgáltatott adatok alapján kiegészítő támogatásban részesült, amely a megemelkedett nyersanyagárakat és a mindenkit érintő inflációt figyelembe véve, hatalmas segítség volt számunkra. Így a közétkeztetési feladatainkat továbbra is a megszokott magas színvonalon láthatjuk el – írta bejegyzésében.

Beruházások, pályázatok

Szalai János kiemelte, hogy igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni a jelenlegi helyzetben is, hogy a településük fejlődjön. A folyamatban lévő kivitelezések közül az óvoda épület tetőcseréjét és az iskolai tornaterem felújítását említette, majd ígéretet tett arra, hogy hamarosan megoldódik a művelődési ház előtti buszmegálló vízelvezetése, valamint a Bocskai utca-Fő út kereszteződése és a Petőfi utca-Fő út kereszteződése is új burkolatot kap az idei évben.