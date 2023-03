Számos fából készült odút helyeztek ki az elmúlt időszakban a „Völgy-híd” Természetvédelmi Alapítvány természetvédői Székesfehérvár erdős területein. Ezúttal a 130 hektáros Máriamajori-erdőre esett a választásuk, - a Jancsár-völgy után – most itt hozták létre a legújabb odútelepet.

- Már több mint nyolc éve van odútelep a helyi védett Jancsár-völgyben. Az odvak tisztogatása télen történik, ilyenkor derül ki, milyen madárfaj lakott ott az előző évben. Most februárban egy második odútelepet is létrehoztam, az ugyancsak helyi védett Máriamajori-erdőben – árulta el Kovács Gergely, az alapítvány képviselője. Sokféle fa él itt, tudtuk meg Kovács Gergelytől, aki szerint éppen ezért alkalmas a telep létrehozására a terület. A természetvédők a Városgondnokságtól kapták a madárvédelmi berendezéseket: helyeztek ki cinegéknek készül, 32 milliméteres röpnyílású B-odúkat, valamint seregélyeknek szánt, 40 milliméterese nyílásúakat is. Kaptak búvóhelyet azonban a macskabaglyok és a fakuszok is.

Forrás: „Völgy-híd” Természetvédelmi Alapítvány

Az odúkat rendszeresen ellenőrizni kell, mert ha nem használják a madarak, akkor bizony át kell őket helyezni máshová – mutatott rá a természetvédő, aki az énekesmadaraknak szánt odúba nem tett fészekanyagot, viszont a macskabaglyoknak szánt nagyméretűbe igen. A kihelyezett fakuszodú a hazánkban élő két fakuszfaj számára jelenthet otthont. Ez a faj olyan fákon költ, ahol a kéreg nagy darabokban elvált a fától, de nem esett le. E mögé építenek fészket. A számukra készített odú is ezt modellezi.