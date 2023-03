- Nálunk is vannak a madárkertben költöző-, illetve vadmadarak számára kihelyezett odúk az átmeneti „vendégek” számára. Innen jött az öltet, hogy Zámoly több pontjára is kihelyezhetnénk hasonlókat. Az általunk készített ládák mintegy hat madárfajnak kínálnak alkalmas költőhelyet. A zárt odús kivitelűekkel a széncinegére, a kék cinegére és a házi verébre gondoltunk – ők viszonylag gyakoriak errefelé -, míg a kisebb, félig nyitott szájú odúk a rozsdafarkúaknak, a vörösbegyeknek és a feketerigóknak készülnek – mondta a feol.hu kérdésére Nagy Bence, aki azt is elárulta, amennyiben sikeres lesz a projekt és lesznek költő madarak a ládákban, úgy az iskolásokat szívesen elviszi fészek, illetve fióka kémlelésre, így a helyi gyerekek közelebbről megismerhetik az énekesmadarakat.

A cinegék és a veréb a zárt költőhelyeket kedveli

Fotós: Nagy Bence

Az említett hat faj Közép-Európa leggyakoribb madarai közé tartozik, amelyek eredeti életterük visszaszorulása miatt kénytelenek egyre közelebb költözni az emberhez. Ezért találkozni velük manapság a lakott települések parkjaiban is. Vélhetően Zámolyon is ligetes, parkos helyre kerülnek majd a költőládák. – Mindegyik madárnak különböző magasságokban és különböző módokon kell felszerelni az odúkat. A széncinegét például nem zavarja, ha kissé ingatag a költőhelye, tehát nekik elég szimplán felakasztani a ládát 1,5-2 méter magasságban. A kék cinege viszont jobban ragaszkodik a stabilitáshoz és a magasabb költőhelyhez, így a nekik szánt ládákat oda kell fogatni a fatörzshöz – tudtuk meg Bencétől.

Az odúk elkészítésében és festésében Soberón Gellért és Márton, valamint Hajdú Mónika segített.