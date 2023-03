Hol piac állott, most kőhalom – ám hamarosan egy komplex bevásárlóközpont épül a Palotaváros szélén, a volt Jancsár piac területén Székesfehérváron. Ahogy azt 2022 őszén bejelentették, méreteiben és beruházás szempontjából is jelentős áruház épül itt. A közel másfél milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új, modern helyszínt kap a környékbeli őstermelőknek és kézműveseknek helyet adó Jancsárkert piac, továbbá egy EcoFamily és egy pékség is működik majd az áruházban. A tervek szerint idén őszre fejeződik be az építkezés. A piac az építkezés ideje alatt is működik, pár méterre eredeti helyétől, átmeneti jelleggel. A vásárlók pillanatok alatt átszoktak az új helyre, ahol a korábbi időszakban megszokott vásárlószám – közel 1700 fő – fordul meg egy-egy alkalommal.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH