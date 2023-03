Helyi vállalkozások vezetői, szakemberek, döntéshozók és civil szervezetek képviselői töltötték meg csütörtök délután a Sóstó Vadvédelmi Központ előadótermét. A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért egy Európai Uniós projekt, a LIFE-CLIMCOOP égisze alatt szervezett workshopot a Sóstóra, amelynek a város és a helyi vállalatok klímaadaptációjának segítése volt a cél. A projekt létrejöttének oka, hogy az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz a városok és az ipari övezetek csak közösen, összefogással alkalmazkodhatnak hatékonyan. A Kazincbarcikáról indult kezdeményezés során tartottak már workshopot Tatabányán és Pécsett is, de az ország számos pontjára ellátogatnak majd az előadók a szemléletformálás érdekében.

Rőczei Norbert, a KÖVET Egyesület fenntarthatósági tanácsadója az ÖKK kérdésére elmondta, hogy ugyan a nagyvállalatoknak és a városoknak van saját klímastratégiájuk, de az átfedések miatt ezeket érdemes összefésülni. A projekt pilot verziója Kazincbarcikán indult el, ahol jelenleg is azt kísérletezik ki, hogyan tud együttműködni egy város és egy jelentős gazdasági szerepet vállaló cég. „Fontos, hogy létrehozzunk egy szervezetet, ahol a város és a cégek képviselői közösen hoznak döntéseket. Sok olyan pont van az önkormányzatok klímastratégiáiban, amibe be lehet vonni a vállalatokat, mint például a közterületek fásítása, vagy kerékpárutak építése.” – fogalmazott Rőczei Norbert. Elmondta, hogy nem szeretnék túlbürökratizálni ezt az ügyet, hatékony és gördülékeny együttműködésre van szükség a klímavédelem érdekében. Éppen ezért a workshop során is próbáltak arra törekedni, hogy az interaktív részek, a közös ötletelés, valamint a hazai és nemzetközi jógyakorlatok bemutatása kapjon hangsúlyt.

„Székesfehérvárt otthonként szeretjük. Számos jó tulajdonsága mellett azonban kihívásai is vannak, melyekre közös munkával lehet megoldást találni.” – kezdte köszöntőjét, csatlakozva a workshop üzenetéhez Cser-Palkovics András polgármester. A városvezető kiemelte, hogy mindig értékes, ha máshonnan is tanulhat a város jógyakorlatokat, bevált módszereket, melyeket aztán Székesfehérvárra optimalizálva használhatnak fel. Felidézte, hogy sok esetben kap megkeresést az önkormányzat a partnereitől, hogy szeretnék támogatni a klímavédelem ügyét, melyre a nyártól szeretne új lehetőséget is adni a város. A polgármester bejelentette, hogy a Környezetvédelmi Alapot – amennyiben a májusi közgyűlés elfogadja – Klímavédelmi Alapként ’kifelé’ is megnyitják, így a partnercégek erre a célra szánt forrásai közös ügyekben is felhasználhatóak lesznek majd. Külön hangsúlyozta a konferenciának otthont adó Sóstó Vadvédelmi Központ szerepét, akik Csete Gábor vezetésével kiemelten fontos munkát végeznek a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén.

A program első előadásán az Alba Natura Civil Alapítvány mutatkozott be, akik Gárdonyban és térségében helyi ügyek mentén dolgoznak a fenntarthatóságért. Szóba került az Európai Unió által meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél, valamint a tavalyi évben Magyarországot is sújtó aszály kérdése is. Az interaktív jellegnek köszönhetően az előadások közben mindenki elküldhette gondolatait a telefonja segítségével, vagy akár hozzá is szólhatott a témákhoz a közös cél érdekében.