A megye legkisebb lélekszámú települése van kitéve néha a legnagyobb zajártalomnak. A megyehatáron fekvő lőtéren zajló éleslövészet idején a tüzérségi tűz robaját szinte a házak közül hallják a helyiek. Most ismét hadgyakorlat lesz, ám ez még nagyobbat fog szólni, ezért Marics József részt vett az ezzel kapcsolatos egyeztetésen. A polgármester a település közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét a veszélyre: - Március 2-án részt vettem Várpalotán az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokságának tájékoztatóján, amelyen a vezető, Oszlánszki Béla ezredes ismertette a gyakorló- és lőtéren 2023. évben folyó legfontosabb gyakorlatokat, lövészeteket, valamint a lőtéren megvalósuló fejlesztéseket, amelyek a Bakonykúti Kiképzési Bázist is érintik. Ezen tájékoztatót megelőzően, az elmúlt héten felkeresett az új, PZH 2000-es tüzérségi eszközökkel ellátott katonai szervezet parancsnoka, aki jelezte, hogy ezen új eszközök lövészete során az eddigieknél nagyobb biztonsági távolságot kell betartani, ezért kérte a Bakonykúti község külterületén lévő földhasználók együttműködését. A kapcsolatfelvételt követően az érintett földtulajdonosok és földhasználók valamennyien jelezték, hogy készek az együttműködésre, földjeiken a tüzérségi lövészetek előzetesen egyeztetett időpontjában mezőgazdasági munkát nem végeznek.

Természetesen éleslövészet idején nem csak a lakosok és a mezőgazdaságban dolgozók biztonsága fontos, hiszen a túrázók, a kirándulók is kerülhetnek esetlegesen veszélyes szituációba. Ha bárki elindul a település mögötti gyönyörű tájakra, érdemes előtte tájékozódni a Csapatgyakorlótéren folyó tevékenységekről a www.bakonykuti.hu oldalon, ahol havonta friss adatokkal tájékoztatják a lakosokat éppúgy, mint bárki más érdeklődőt.

Mint megtudtuk, szerda délelőtt a Kossuth-laktanyában tartott eseményen az érintett önkormányzatokon túl a tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat, valamint erdészeti és vadásztársaságok képviselői is részt vettek.

Marics József azt is megemlíti tájékoztatójában, hogy Oszlánszki Béla ezredes szólt a környezetvédelem kérdéseiről is, mivel sajnos a lőtéren, így Bakonykúti közvetlen környezetében is, megnőtt az illegális hulladék elhelyezése. Ennek megakadályozására a főtiszt szerint határozott intézkedéseket fognak tenni.