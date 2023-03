Szép számmal gyűltek össze az ünnepelni vágyók a Jávor Ottó téren álló Katyn emlékkereszt körül, hogy felidézzék, mit is jelent a két nemzet között kialakult, évszázadok óta fennálló barátság. Az ünnepséget zeneszó indította, az opolei Frydryk Chopin Állami Zeneiskola tanulóiból álló szaxofon kvartett lépett a közönség elé.

– Egy olyan barátság ünnepe a mai nap, amely egyedülálló a világban. Ezer éve fűznek bennünket egymáshoz a szoros kötődés szálai, egészen az Árpád-kor óta – fogalmazott ünnepi beszédében Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. Köszöntőjében felidézte azokat a történelmi eseményeket, amelyek során rendszeresen megmutatkozott a két nép egymáshoz való kötődése, az egymás felé tanúsított segíteni akarás. – Büszkeséggel tölt el, hogy Székesfehérvár és Opole városának 65 esztendeje, valamint Fejér vármegye és Opole vajdaság 23 éve ápolt szoros kapcsolata tovább mélyíti ezt a köteléket – emelte ki a megyei közgyűlés elnöke. Ugyanakkor úgy fogalmazott, az igaz barátságok nem csupán a békés, szép korszakokban élnek, hanem az igaz barátok osztoznak egymás fájdalmában és tragédiájában is, melyre a Székesfehérvár központjában álló Katyn emlékkereszt is utal.

Zuzanna Donath Kasiura, opole vajdaság marsallhelyettese örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult hosszú szünet után ismét megvalósulhatott a közös ünnep. – Megszerzett nehéz, új tapasztalatainknak köszönhető, hogy újra ráébredtünk arra és tisztában vagyunk azzal. milyen nagy érték a régiók és országok közötti testvérkapcsolatok létezése. Mert partnerségünk a szívünkbe vésett mélyen gyökerező érték, mely még mélyebben beágyazódott történelmünkbe – fogalmazott a marsallhelyettes. Zuzanna Donath Kasiura a két nemzet barátságát úgy jellemezte, hogy ez a közös értékeken és meggyőződéseken alapuló kölcsönös kapcsolatok története. – Ezekben a nehéz időkben fogjunk össze és ne hagyjuk, hogy a külső körülmények gyengítsék a számunkra értékes, több mint húsz éves kapcsolatainkat. Erősítsük meg őket és ügyeljünk arra, hogy továbbra is gazdagodjanak és szépen fejlődjenek – emelte ki a marsallhelyettes a két város, valamint Fejér megye és Opole vajdaság kötődése kapcsán.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Maciej Wujec, Opole alpolgármestere úgy fogalmazott, hogy a Fehérváron álló Katyn emlékkereszt és az Opole belvárosában álló kopjafa, amely az 1956-os magyarországi események áldozatainak állít emléket, hidat alkot a két nép között. – Mindkét emlékmű drámai eseményről szól. Ezek a szimbólumok emlékeztetnek minket arra, hogy mi bármilyen események, körülmények között barátok vagyunk – emelte ki az alpolgármester. Mint mondta a két nép barátsága olyan, mint egy régi házasság: jóban és rosszban egyaránt egymás mellett állunk. – Opole városának Ukrajnában is van testvérvárosa, és amikor ott szükség volt a segítségre, Székesfehérvár polgármestere elsőként nyújtott támogatást rajtunk keresztül – emelte ki az alpolgármester.

– A lengyel-magyar barátság fejezeteit és történelmi bizonyítékait hosszasan lehetne ugyan taglalni, most azonban talán elég annyi is, hogy az országaink közötti kapcsolatot az emeli a szövetség feletti, baráti szintre, hogy akkor is ott voltunk egymásnak, amikor a ridegen értelmezett nemzeti érdekünk nem feltétlenül tette volna ezt szükségessé. Az ilyen viszony igen ritka sz országok között, mi pedig tartozunk azzal őseinknek, hogy ápoljuk az általuk lefektetett hagyományokat, tartozunk azzal gyermekeinknek, húgy úgy formáljuk a jövőt, hogy ők is támaszkodhassanak erre a barátságra – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető – hasonlóan az előtte szólókhoz – köszönetét fejezte ki a két város és régió együttműködése tekintetében, valamint reményét azzal kapcsolatban, hogy ez a jövőben is folytatódik majd.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepi beszédeket követően koszorúzással adták meg tiszteletüket a katyni áldozatoknak Fejér vármegye, Székesfehérvár, Opole vajdaság, Opole és az állami szervek képviselői, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek, valamint a történelmi egyházak jelenlévő tagjai, miközben a Vox Mirabilis Kamarakórus énekelt.