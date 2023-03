- Tavaly ősszel indult egy országos kezdeményezés, amelyben a megyei könyvtárak a Petőfiről elnevezett, ezáltal az emlékét őrző intézményeket, köztéri alkotásokat igyekeztek minden vármegyében összegyűjteni az ott élők segítségével, akiket arra kértek, küldjenek ezekről fotókat. Fejér vármegyében a beérkezett fotók aztán felkerültek egy virtuális térképre, amit meg lehet nézni a könyvtár holnapján – mondta Farkas Erika, a Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási csoportjának vezetője, aki hozzátette, sajnos nem küldtek túl sok képet.

Most azonban bővülhet ez a bizonyos térkép! Az újabb felhívás a Nálunk is van Petőfi utca! címet viseli. Ebben a körben a vármegye településeinek Petőfi utcáiról készült fotókat várnak. A feladat nem nehéz, hiszen Magyarországon talán nincs olyan város vagy község, ahol ne lenne Petőfiről elnevezett közterület. A képekkel kapcsolatosan nincsen semmilyen megkötés, lehetnek fekvők, vagy állók, kisebb vagy nagyobb felbontásúak és méretűek. Az sem baj, ha egy településről több képet is beküldenek – egy utca sok helyről megfotózható -, minden beérkezett kép felkerül a térképre, természetesen a készítőjének nevével együtt. A fotókat április 30-ig lehet beküldeni a [email protected] e-mail címre, de akár a [email protected] címre is várjuk őket!

Farkas Erika egyben felhívta a figyelmet a Petőfi itt - Petőfi ott online kvízjátékra is, amelyet március 30-ig még kitölthetnek a könyvtár holnapján az Internet Fiesta keretében. A hibátlan kitöltők könyvjutalomban részesülnek.