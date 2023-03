- Akár egy általunk rajzolt, vagy festett tojás is megteszi, nem kell feltétlenül nagyon komoly alkotásra gondolni – fogalmazta meg véleményét Barabás Attila, a felhívást közzé tevő helyi művelődésszervező, aki szeretné, ha Szár is képviseltetné magát az első vármegyei tojásfára akasztott tojások között. – Bár az egyesület elsősorban olyan tojásokat vár, amin a településre jellemző minta vagy címer és a település neve is szerepel – tette hozzá.

Ha valakinek van kedve, tehetsége és ideje az alkotásra, keresse Barabás Attilát a [email protected] e-mail címen, vagy a 30/ 574-3805-ös mobilszámon!