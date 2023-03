Az ötlet egy helyi kertészmérnöktől, Csenke Krisztinától származik, akinek nem csak tapasztalata, de tudása is van, nem mellesleg pedig aktívan műveli az otthoni kertjét is. – Több gondolat egyesítésből született az elképzelés a kertklubra. Az elmúlt, koronavírussal terhelt időszak, az emelkedő árak, a városból vidékre költözők növekvő száma, valamint az egészségesebb életmód terjedése, melynek része a tudatos táplálkozás is, mind arra mutattak, elképzelhető, hogy lenne érdeklődés a településen egy kertklubra. Biztosan vannak olyanok, akik szívesen nekiállnának kertet művelni és olyanok is, akik művelik a kertjüket és ha összehozzuk ezt a két kört, abból hasznos dolgok is születhetnek – mondta az ötletgazda.

A Hangya Művelődési Ház igazgatója is látott fantáziát a kezdeményezésben, így partner volt a szervezésben. – Mindenkit várunk, akinek kertje van és kertészkedne, de nem tudja, hogy kezdjen hozzá. A klub segítséget nyújt a tervezésben, a kivitelezésben, az eszközbeszerzésben, a növényvédelemben, egyszóval szinte minden területen, ami a szép kerthez kell, legyen szó virágokról, zöldségekről, gyümölcsfákról vagy akár díszfákról – sorolta Juhász Károly, a Hangya Művelődési Ház igazgatója. Egyelőre úgy tervezik, hogy a kertklubot minden héten szombaton tartják, de hangsúlyozta, a résztvevők döntik el, mikor és milyen gyakorisággal jöjjenek össze, illetve hogy konkrétan milyen témákról hallanának szívesen. A klub természetesen nyitott azok előtt is, akik aktívan kertészkednek, de szívesen „képeznék tovább” magukat egy-egy témában.

Az alakuló „ülést” március 18-án 9 órakor tartják a művelődési házban.