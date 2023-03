A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fehérvári székházában tartott ünnepségen szinte minden nyugdíjas klubtag megjelent. Ahogy Feker Lászlóné, a klub vezetője fogalmazott, tíz év hosszú idő. 2013. március 8-án, pontosan egy évtizeddel ezelőtt alakult meg a klub, tizennégy fővel. Ma már 42-re gyarapodott a létszám, melynek legfiatalabb tagja 59 éves, a legidősebb pedig tavaly töltötte a 80. születésnapját.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A klub tagjai nyugdíjba vonulásukat követően sem szerettek volna a négy fal között maradni. A klub létrehozásával tovább folytatták közösségi életüket a hajdanvolt kollégákkal. A nyugdíjasklub tagjai minden évben fánksütő versennyel egybekötve farsangolnak, vendégeket hívnak, kirándulnak, történelmi helyekre, várakba, kastélyokba látogatnak el és színházba járnak. Kreatívak és aktívak maradtak.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Menyhárt Róbert, a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója köszöntötte a megjelenteket az évforduló, a hölgyeket pedig külön a nemzetközi nőnap alkalmából is. Beszédében hangsúlyozta, hogy néhány évvel korábban bevezették már azt a hagyományt, hogy elbúcsúztatják a kollégákat nyugdíjba vonulásuk alkalmával. A jelenlévőknek is azt kívánta a jövőben, amit a frissen nyugállományba vonuló kollégáknak is kíván: elsősorban jó egészséget, és azt, hogy mindenkit vegyenek körül olyan emberek, akiket szerethetnek, és akik őket is szeretik. Utoljára, de nem utolsósorban, legyenek célok, hogy legyen miért felkelni és a nap végén el lehessen mondani: ma is tettem valamit. Ahogy az igazgató fogalmazott, ebben maga a nyugdíjasklub is komoly szerepet képes vállalni: abban, hogy a nyugdíjba vonulók célt találjanak, egy közösséget. Hiszen az is egy cél lehet, hogy egy közösséghez tartozzunk, olyanokhoz, akikkel többé-kevésbé van közös múltja is az embernek. Ez a NAV nyugdíjasklubjánál adott.

Az ünnepség végén elegánsan megterített büféasztal várta a klubtagokat és a vendégeket.