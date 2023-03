Az avar és a kerti hulladék égetése – ünnepnapok kivételével – kizárólag a keddi napokon 9 és 19 óra között, valamint szombati napokon 5 és 9 óra között végezhető. Ezen időpontokon kívül az avar és a kerti hulladékok égetése tilos! – olvasható a település felhívásában.

Nyomatékosan kéri a község önkormányzata, hogy nyílttéri égetés során az időjárási viszonyokra figyelemmel kell lenni! Tilos az avar és a kerti hulladékok égetése szeles, párás, ködös, esős időben! Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a rendeletekben foglaltak be nem tartása bírságot von maga után. Kérik a lakosság közreműködését abban is, hogy szabályok megsértésének észlelése esetén bejelentést tehetnek a hivatal telefonszámán (25/506-448).

Vezető képünk illusztráció!