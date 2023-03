Két törpetacskó büszke gazdájaként örök dilemmám a póráz, avagy póráz nélküli kutyasétáltatás. Tudom, ez a kérdés igen megosztó az emberek között, ugyanekkor én vállalom, hogy melyik tábort erősítem: a póráz nélkülit, de csakis olyan terepen, amit már én is és a kutyáim is ismernek. Hogy miért hozom ezt fel? Mert az egyre jobb időjárás azt is eredményezi, hogy egyre több kutyás téved a természetbe, hangsúlyozom olyanok, akik amolyan évszakosan lelhetők csak fel a kutyasétáltatók között. Így ebből adódik az is, hogy egy hétvégi kutyasétáltatás a tóparton könnyen nemkívánatos szóváltásba torkollhat két gazda között, főleg akkor, ha egyik a másikra kényszeredetten rá akarja erőltetni, hogy játszanak a kutyák egymással.