Napjainkban már mondhatni minden korosztály számára teljesen természetes, hogy néhány másodperc alatt kapcsolatba tudunk lépni szeretteinkkel, legyenek a világ bármely pontján. Felsorolni is nehéz lenne, hogy az eszköz, amit a társadalom jelentős része szinte egész nap a kezében tart, mi mindenre képes és mi mindenre biztosít lehetőséget. Ami viszont ma már természetes, egy hihetetlen fejlődés eredménye. Nem sokáig kell kutakodnunk az emlékeink között, hogy felidézzük azt az időszakot, amikor a mobiltelefonok kizárólag arra voltak képesek, amit nevükben is hordoznak, de akár huszonévesként is emlékezhetünk azokra az időkre, amikor a telefonok vezetékes változata sokkal természetesebbnek számított. 147 évre volt szükség ahhoz, hogy a szabadalomtól eljussunk a ma ismert készülékekhez. Alexander Graham Bell ugyanis 1876. március 7-én kapta meg az eszköz, illetve az eljárás szabadalmát.