Több mint harminc éve vezetek, ennyi idő alatt sokat fejlődött a gyalogosok és autósok egymáshoz való viszonya. Az utóbbi időben azonban mintha rosszabb lenne a helyzet, több gyalogost is elütöttek. Zebrán. A KRESZ a gyalogátkelőhelyek megközelítésével kapcsolatban ezt írja: „a jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a gyalogos részére elsőbbségadási kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni”. A gyalogosnak ettől persze nem úgy kell a zebrához érve lelépni a járdáról, hogy körbe sem néz, adott esetben a fülében harsogó zenétől nem is hall. Azt szokták mondani, elsőbbsége annak van, akinek megadják. Ez a „bölcsesség” autósként és gyalogosként is életmentő lehet! Legyenek körültekintők!