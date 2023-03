– Április 1-től változik a kiszabható pótdíj mértéke, az eddigi 8 ezer forint helyett 25 ezer forintra emelkedik – adta hírül közleményében a Volán.

Ugyanekkor ez a pótdíj nem csak akkor szabható ki, ha valaki érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazik, hanem abban az esetben is, ha megsérti a dohányzási tilalmat vagy az utazási feltételeket egyéb más módon nem tartja be. Továbbá a pótdíj mértékén túl az is változik, ha valaki 30 napon túl fizeti be, eddig ez 12 ezer forint volt, április elsejétől azonban 50 ezer forint lesz a ’késedelmi’ díj.