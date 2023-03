A Mensa HungarIQa egyesülete az 1946-ban alapított nemzetközi Mensa magyar tagegyesülete, mely 30 éve, 1993-ban jött létre. A nemzetközi szervezetnek ma a világ száz országában több mint 140 ezer tagja van, a magyar Mensa pedig jelenleg 4619 tagot számlál. Róluk tehát bizonyítottan elmondható, hogy olyan IQ értéket értek el a teszteken, amely csak az emberek 2 százalékára jellemző.

Fotós: Mensa HungarIQA

A székesfehérvári csoport volt az egyik első, amely létrejött a magyar egyesület égisze alatt, köszönhetően Szakály Attilának, akire már 19 évesen rábízták ezt a komoly feladatot a „nagyok”. Vagyis az országos egyesület elnöke, aki a szervezet létrejötte utáni első találkozón kérte fel Attilát a feladatra.

- Az első fehérvári tesztírás 1993. november 13-án volt, melyről a Fejér Megyei Hírlap akkor be is számolt. Akkor 18 résztvevőből heten írtak sikeres tesztet. A szervezetnek jelenleg 196 Fejér vármegyei tagja van, a fehérvári kiemelt csoportnak pedig ezen belül 102 – sorolja Attila, majd a most szombati programra tér, amelynek szintén ő a főszervezője: - A szervezet 30. születésnapja alkalmából országjáró programot szerveztünk, melynek első alkalmára Székesfehérváron kerül sor, tekintve, hogy ez volt az egyik első helyi csoport az egyesületben. Játékra hívjuk a város apraja-nagyját: készítettünk egy kvízt, (itt letölthető), melyet úgy lehet kitölteni, ha körbejárjuk a várost. Az első húsz, aki az erre adott válaszokat leadja nekünk a Köfém Művelődési Házban, április 1-je 14 és 16 óra között, s helyesen töltötte ki, Mensa HungarIQa-s ajándékokra számíthat.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Az IQ-tesztet magas szinten tehát csupán a népesség 2 százaléka tudja megválaszolni, melyre most is lesz lehetőség. És érdemes is próbát tenni, mivel Magyarország IQ nagyhatalomnak számít: a felmérések szerint a Mensa tagok lakosságarányos számának tekintetében világszerte csupán Svédország és Finnország előz meg bennünket! Vagyis Magyarországon él a harmadik legtöbb Mensa tag. A fehérvári programon játszani már gyerekek is jöhetnek, a tesztet azonban csak 18 éves kortól tölthetik ki az érdeklődők. Aki szeretné tudni előre, hogy milyen feladatokra számíthat, a mensa.hu-n talál próbateszteket. A fehérvári programok pedig elérhetőek itt. Lesznek gondolkodtató feladványok, logikai játékok, ördöglakatok, valamint egy előadás is az intelligenciáról és a Mensáról.