Egy hónappal ezelőtt, február 22-én a délutáni csúcsban arra lettek figyelmesek a fehérváriak – szinte bárhol is voltak a városban -, hogy vastag füstfelhő kígyózik az ég felé. Hamar kiderült, hogy a Palotavárosi tavak erdős területén álló egyik hajléktalantelep gyulladt ki, s gyakorlatilag pillanatok alatt vált a tűz martalékává. A tűzoltók megfékezték a lángokat, így az nem terjedt tovább az erdőben vagy a szomszédos bódék, sátrak felé.



A helyszínen összeégett, gyűjtögeti életmódból származó tárgyak váltak fekete korommal borított, égett hulladékteleppé, melynek eltakarítása komoly feladat elé állította a várost. A takarítási munkálatok idejére a bozótost megritkították, járhatóvá tették a területet és így március 21-én meg is kezdődhetett a takarítás. A Városgondnokság, a Kríziskezelő Központ és önkéntesek is részt vettek a feladatban, melynek legnehezebb részét markolóval igyekezték megoldani. Több konténernyi szemét gyűlt össze már az első napon, ezt a munkát folytatták másnap, szerdán is. Igen ám, de a kétnapos munkával nem tudtak végezni, így még ma, csütörtökön is folytatódott a takarítás. A földet már viszonylag sikerült megtisztítani, több leégett kunyhómaradványt és az égett hulladék nagy részét már eltakarították. A munka elképesztően nehéz és megterhelő lehetett – melyet még a szemét között szaladgáló patkányok látványa is tetézett. Csütörtökön talán már az utolsó konténereket vitték el a teherautók.