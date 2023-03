Habár sok mindenről szó esett az idei költségvetés kapcsán, a városvezető úgy véli, hogy a 104 milliárdos főösszeg garantálja Székesfehérvár biztonságos és stabil működését és talán olyan tartalékokat is tartalmaz, ami lehetőséget nyúlt némi átcsoportosításra is, ha az energiaárak kedvezően alakulnak. De miből is tevődik össze ez a 104 milliárd forint? A podcast műsorból kiderült, hogy ennek egy jelentős része a város saját bevétele, amiből az iparűzési adó már egymagában 23 milliárd forint, illetve az építményadóól is igen magas összeg érkezik be. De a 2023-as évre vonatkozó főösszeg részét képzik még a fejlesztési források és az állami költségvetésből érkező több mint 10 milliárd is, amit működési és üzemeltetési feladatokra fordítják. Ezen felül szóba került, hogy a városnak tartaléka is van.

Ami a fejlesztéseket illeti, hiszen erről szólt a beszélgetés nagy része, szintén nincs ok az aggodalomra. A polgármester leszögezte, hogy a város tudja finanszírozni a már folyamatban lévő beruházásokat, illetve vannak olyanok is, amikbe szeretnének belekezdeni. Az egyik legnagyobb projektként az iskolai felújításokat említette, ami számos oktatási intézményt, köztük óvodákat is érint. Ezek a teljes körű felújítási munkálatok mellett a korszerűsítésekre, a szociális blokkok felújítására és az energiafelhasználási fejlesztésekre terjednek ki.

A fentieken túl pedig kitért még a déli összekötő út hamarosan történő átadására és a móri úton elkezdődő munkálatkora, illetve a Fehérvár Tüdeje programra is.