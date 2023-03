Kreatív húsvéti utcai ötletek megvalósítására buzdítja a verebieket közösségi oldalas felhívásában a közösségi ház. Azt kérik, tegyék közösen színesebbé tavaszi dekorációkkal a kapukat, bejáratokat, utcákat, tereket és még a buszmegállókat is! Ez már önmagában is jó ötletnek tűnik, hiszen az utóbbiakat - a buszmegállókat - már az adventi időszakban is varázslatos dekorációkkal tették ünnepivé a helyiek.

Kicsiket, nagyokat, baráti társaságokat, családokat egyaránt felkérnek most arra, hogy húsvét közeledtével alkossanak köztéren és mindezt fotózzák le, s küldjék el a verebikozossegihazgmail.com e-mail címre. Az alkotásokról készült fényképeket április 5-ig várják, ezután készülhet el a tavaszi fotóalbum.