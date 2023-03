Majd átvezetett bennünket egy kitaposott ösvényen keresztül a mostani menedékükre, ami nem túl sok: két sátor. Ott húzza meg magát ő és egy barátja. A többiekről – két társukat kivéve –, akik korábban velük éltek, nem tudnak sokat, szétszóródtak.

A rossz körülmények ellenére Ferenc mégis jó kedélyű volt és bizakodó, még a gitárját is előkapta, amit nemrég egy hölgy adományozott neki, ugyanis az övé szintén a tűz martalékává lett. Jelenleg ez az egyik legboldogabb része a napjának: amikor zenél vagy épp dalokat ír. Ezzel kereste korábban azt a keveset, ami volt neki. Reméli, most, hogy újra tud játszani, ismét lesz elég a betevőre, de emellett dolgozni is szeretne, főként fizikai munkákban tudna az emberek segítségére lenni. Többször mondta, hogy a zenén felül kőművesi munkákat is végzett, a munkaadói pedig elégedettek voltak vele.