Az egyik ilyen "konkrét", olvasóink által említett gyalogosátkelő a Palotai út és Halász utca kereszteződésnél található. Sokak tapasztalata, (olvasóink visszajelzése alapján) hogy rendkívül rövid ideig mutat ezen a helyen szabad jelzést a lámpa. Itt azonban egy másik szempont is bekerül a képbe, mégpedig a keresztirányú közlekedés. Sokan rögtön két átkelőn kívánnak egyszerre átmenni, átlósan, így pedig valóban rövid az átjutási idő. Mindennapos és nagyon gyakori jelenség (videónkon is látható a tendencia), azonban azt is megjegyeznénk, hogy itt szabályos közlekedés mellett sem lehet cammogni. Mi történik, ha az utolsó lépések még hiányoznak, hogy átérjünk, de már villog a zöld? A KRESZ gyalogosra vonatkozó rendelkezése szerint, ha már villog a zöld jelzés, nem lehet a járdáról az úttestre lépni. De amíg folyamatos a zöld, létezik egy biztonsági időköz is addig, míg a keresztező járművek elindulnak. Ez biztosítja, hogy a gyalogos biztonságosan átkelhessen az úttesten addig, míg a folyamatos zöld alatt lép le az úttestre. Így tehát előfordulhat, hogy az utolsó lépéseket akár már pirosba váltva tesszük meg. Ezen a konkrét helyen visszaszámláló is segíti a mérlegelést. A közlekedés rendjének betartatása a rendőrség feladata - tette hozzá az önkormányzat, hiszen ezen lámpás gyalogátkelőhely az ő kezelésükben van.

Az Új Csóri úton is felmerült hasonló problémafelvetés a lámpás zebránál. Ebben a konkrét esetben a "panaszos" úgy fogalmazott, nem használja sétatérnek az úttestet, de futnia kellene, hogy átérjen a pirosig. Ez utóbbi egyébként egy polgármesteri kérdezz-felelek videóban is felmerült, ott Cser-Palkovics András polgármester azt mondta a kérdezőnek, jelezni fogják a problémát a Magyar Közútnak, hiszen az ő kezelésükben van az említett lámpás gyalogos-átkelő.

Pécsi Norbert Sándor a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetője a fenti kérdéseink kapcsán a feol.hu-nak elmondta: - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezésére jogszabályok és utasítások vonatkoznak, ezek érvényesek azokra a jelzőlámpákra is, amelyek csak gyalogos-átkelőhelyet biztosítanak, mint például az Új Csóri úton a Nyúl-dűlőnél lévő, míg csomópontinak nevezik például az Iszkai úti csomópontot irányító jelzőlámpát. A gyalogos-átkelőhelyek jelzőlámpás irányítására a vonatkozó előírás meghatározza a tervezés során a gyalogosok figyelembe veendő haladási sebességét, és azt, hogy azzal a sebességgel az átkelő mely részéig kell eljutni a zöld jelzés időtartama alatt. Az előírás ezt azért határozza meg, hogy az út, vagy a csomópont optimális kapacitása is biztosított legyen. A gyalogos zöld jelzésének végén, a villogás 5 másodperces idejének kezdetétől a járművek szabad jelzésének kezdetéig be kell programozni egy biztonsági, úgynevezett közbenső időt, ami alatt a gyalogosok el tudják hagyni az úttestet. Csak ennek a biztonsági időnek az eltelte után kaphatnak a járművek zöldet, miután a gyalogosoknak már pirosra váltott a jelzőlámpa. Társaságunkhoz az érintett útszakaszon lévő gyalogos-átkelőhelyekkel kapcsolatban nem érkezett észrevétel az elmúlt években.

Önök szerint hol vannak még Székesfehérváron olyan lámpás gyalogos-átkelőhelyek, ahol rövidnek érezhető az átkelésre biztosított "zöld idő"? Ezt persze nem csak a feol.hu-nak, hanem közvetlenül a Magyar Közút Zrt-nek is elküldhetik. A közlekedők észrevételeiket online, E-Ügyfélszolgálatunkon keresztül, ezen a linken jelenthetik be.

"A bejelentés jellegétől függően szakembereink minden esetben kivizsgálják a panaszt és amennyiben szakmailag indokolt, megteszik a szükséges lépéseket." - válaszolt az osztályvezető.