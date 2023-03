Néhány napja készült el a Rákóczi úton a József Attila utca és a Széna tér közötti részen az új kerékpáros szakasz, amely segít abban, hogy a város már meglévő kerékpáros szakaszai között kapcsolat alakuljon ki, azaz a városban minél több helyen tudjanak a bringások számukra kijelölt útvonalon közlekedni.

A Skála felől a Széna téri körforgalomba érkezve megszűnik a kerékpársáv, itt nem árt óvatosnak lenni a besorolásnál

Fotós: Házi Péter / FMH

Ugyanakkor a közösségi oldalon számos kérdés merült fel a szakasszal, annak használatával kapcsolatban. Mivel a biciklizők számára kijelölt felfestés a parkoló autók mellett halad, többen azért nem mernek rámenni az útra, mert attól félnek, hogy az autóból kiszállók rájuk nyitják az ajtót. Volt, aki feltette a kérdést, ezen a szakaszon egy busz és egy kerékpáros elfér-e a parkoló autók mellett? Más pedig azt nem érti, miért van a Széna tér felől a Skála irányában csak kerékpáros nyom, miközben az ellenkező irányban önálló kerékpáros sáv is elfért.

A székesfehérvári önkormányzattól ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy a Rákóczi út felújítása, a kerékpárosokat segítő úthálózat bővítése során a meglévő adottságokhoz igazítva tudtak csak eljárni a szakemberek, azaz azt tudták kialakítani, ami elfért az út-keresztmetszetben. A Jézus Szíve templom felőli útpálya sajnos hely hiányában nem szélesíthető, így itt csak a nyomvonal kialakítására volt lehetőség. A szemközti oldalon viszont – és fontos, hogy nem a parkolóhelyekből elvéve! – lehetőség volt egy kerékpársáv kialakítására is.

A helyszínt megnézve egyébként kimondható, hogy a Skála felől a Széna tér irányában szuperül elfér a már említett busz mellett a biciklis, a másik irányban viszont, a Jézus Szíve templomtól azonban nagyobb óvatosságra van szükség biciklizés közben, mert a hely valóban nem túl széles a kerékpáros nyomon, a jobból parkoló autók mellett. De talán a tolerancia itt is sokat segíthet, mint a város más, hasonló megoldású útjainál.

Fotós: Házi Péter / FMH

A közösségi oldalon véleményt nyilvánítók közül többen azt a kérdést is feszegették, miként kell haladni kerékpárral a Széna tári körforgalomban, ahová úgy ér be a biciklis a Skála felől, hogy a kerékpársáv megszűnik és egy sárga balra nyíl „beküldi” az autósok közé a kerekezőt. Vajon a körforgalomban hol kell haladnia a biciklisnek? Jobboldalt, ahol a kerékpáros piktogram is van, vagy úgy, mint egy autónak, a körforgalom közepén? Mert ha az első módot választja az ember, akkor a mellette haladó, a körforgalomból kikanyarodni szándékozó autóval összeütközhet. Ha meg középen megy, akkor ledudálják. Mi az üdvözítő?

Az önkormányzat a KRESZ szabályaira hívta fel a figyelmet ezzel kapcsolatban: „A KRESZ alapja a jobbra tartás, tehát a sáv vagy az út jobb szélén kell minden járműnek közlekednie. A kerékpárosoknak egyébként megvan a lehetőségük arra, hogy beljebb (az út közepe felé) húzódjanak azt mutatva, hogy a körpálya egy további ágán fogják elhagyni a csomópontot, nem a soron következő ágon.”

Szóval mindenkinek szoknia kell az új szakaszt, autósnak, kerékpárosnak egyaránt, de talán érdemes lehetőségként tekinteni minderre. És ha a közlekedők egy kicsit jobban figyelnek itt egymásra, az autósok például megpróbálnak nagyobb oldaltávolságot tartva az út bal szélére húzódni, akkor talán egyre több, akár kezdő biciklis is meri majd használni ezt az utat, nem zaklatva a járdán gyaloglókat.