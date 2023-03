Március 21-én, kedden délután várják az érdeklődőket Hegyes Katalin Ki a szabadba! – Tanösvények a fővárosban és környékén című kötetének bemutatójára. A könyvben a Sóstó Meseösvény és a Sóstó is helyet kapott. A 16:30 órakor kezdődő előadás keretében a résztvevők hosszabb és rövidebb kirándulásokhoz kaphatnak ötleteket, de megtudhatják azt is, hol érdemes túrázniuk gyermekekkel, megismerhetik a környék tanösvényeit, vagy éppen azt, hol tudnak medvehagymát gyűjteni. Mindezek mellett pedig a kirándulásokhoz, tanösvényekhez kapcsolódó történeteket is megismerhetnek. Az ingyenes program végén a hallgatóság természetesen felteheti kérdéseit az előadónak és a könyvet is megvásárolhatják.