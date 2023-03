A gyémántlakodalmat az el nem múló szeretet jelképének is nevezik, hiszen egy hat évtizedes házasság olyan megkezdhetetlen, páratlan és értékes, mint e drágakő. Ezekkel a gondolatokkal mélyen egyetért Hiedl József és felesége, Jávoros Jolán, akik éppen március 23-án házasodtak össze 1963-ban. E jeles alkalomból köszöntötte őket Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András a város nevében egy polgármesteri elismerő emlékéremmel és jókívánságaival köszöntötte az ifjú párt.

A székesfehérvári Hiedl József éppen 20 éves volt, amikor megismerte a nála öt évvel fiatalabb Jávoros Jolánt, akivel három évvel később, 1963-ban össze is kötötték életüket, majd egy évvel később megérkezett első gyermekük, Zsuzsa. Fiúk, Zoltán 1965-ben, legkisebb gyermekük, Helga 1975-ben látta meg a napvilágot, így lett teljes a család. A gépészmérnök férj a Videoton szerszámüzemében kezdte pályafutását és vezetőként innen is ment nyugdíjba, míg felesége a vállalat könyvelőjeként dolgozott közel harminc éven át. Családjukról gondoskodva, nagy szeretetben nevelték fel gyermekeiket, és boldogan segítettek mind az öt unoka körüli teendőkben. Alig múlt egy éve annak, hogy eggyel magasabb családi „beosztásba” léphettek, és ma már dédszülőként ringathatják a legkisebb családtagot.

A kötelező és örömmel vállalt feladatok mellett mindig jutott idő a kikapcsolódásra is. Nagyon szerettek táncolni, mindketten kiválóan zongoráztak, Józsi bácsi emellett egy fúvószenekarban trombitált is. Baráti társaságuk tagjaival ma is rendszeresen találkoznak, utazásaik során sokfelé eljutottak. Szerencsésnek vallják magukat, hiszen biztos alapokon nyugvó házasságban, élményekben gazdag évtizedeket éltek meg együtt, és ma is igen aktívak. Józsi bácsi kertészkedik és minden dolgot megcsinál a ház körül, míg Jolika néni gondoskodik a háztartásról, így a hazaérkező gyerekeket és unokákat a nagyszülői ölelés mellett mindig finom falatok várják.

S, hogy mi a hosszú, boldog házasság titka? A szeretet, az egymás iránti tisztelet, az erős családi és baráti kapcsolatok és a közös célok, amelyeket csak együtt érdemes elérni.