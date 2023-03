Nem csodálkoznék, ha egy 100 éves fotográfián felfedezném a most Velencéért Emlékéremmel kitüntetett Nagy Károlyt. De nem azért, mert a díjazott elmúlt volna már 100 éves, vagy mert hosszú, dús bajszával, daliás alakjával a régmúlt idők eleganciáját idézi. Hanem azért, mert évszázados tóbíró elődje – aki szintén Velencén élt –, akár így is nézhetett ki. Készültek is ilyen felvételek, Nagy Károly családja ugyanis ősrégi, 300 évre visszavezethetően velencei család leszármazottja. A 2023. március 15-e alkalmából elismert Károly igazi nosztalgikus lélek, aki ma, felnőtt fejjel is gyermekkori álmait éli.

Károly ugyanis gőzmozdonyvezető – igen, ez a fő foglalkozása, szíve közepe, élete fő értelme. A nagy, fekete gőzösök vezetése mellett azonban jut ideje egyéb múltidéző feladatokra is: a velencei Meszleny (vagy Meszlényi) család történetének ápolására, a katolikus és a Meszlényi temető gondozására, s nem mellesleg otthoni terepasztalának precíz építésére. Károllyal – hol máshol, mint - a vasútállomáson találkoztunk. Beszélgetésünkhöz jól illett a MÁV hangosbemondója, a vonatok duruzsolása, a bőröndök kattogása a macskakövön. Minden MÁV-os köszönve haladt el mellette. Évtizedeken át dolgozott a fehérvári állomáson. De az emlékérmet nem ezért kapta, hanem azért a sokrétű tevékenységért, amelyet Velence múltjának megőrzéséért, megismertetéséért tett.

- Rendkívül meglepett már a jelölés is, hiszen nem értettem, mivel érdemeltem én ezt ki. Amit teszek, azt gondolom, kötelességem. Mégis érdemesnek találtak a Velencéért Emlékéremre – mondja szerényen Károly. De kezdjük az elején: a vasúti élet mellett, lassan 20 éve ugyanis a velencei katolikus templom sekrestyése, s egyben gondnoka is. - Előttem az utolsó komolyabb sekrestyés Meszleny Júlia volt, aki az ismert földesúri családból származott, s rengeteg mindent tudott a környék múltjáról. Minden mise előtt mesélt nekem a családjáról, a katolikus egyház szokásairól. Tette ezt azért, mert már 80 éves volt akkor, és szüksége volt a templom körüli teendőkben a segítségre. Eközben hallgattam a történeteit. Annyira nagyszerűnek gondoltam, hogy nekem, a 20 éves suhancnak az egyik utolsó velencei Meszleny mesél az életéről, hogy minden szavára nagyon ügyeltem. Ismertem a családját, tudtam a történelmi hátteret, ehhez jöttek a személyes történetek. Amikor 2005-ben meghalt, engem jelöltek ki a helyére. Egy ideig édesapám és egy idős házaspár végezte a lényegi részét a feladatnak, mert én akkor jártam mozdonyvezető tanfolyamra. Később azonban átvettem a munkát, melyhez megkaptam a katolikus temető gondozásának feladatait is.

Így kezdődött a helytörténeti kutatás Károly életében, mert szerette volna tudni, milyen családok, neves emberek sírjai találhatóak meg a temetőben. Az érdeklődés aztán kutatássá fejlődött az elmúlt évtizedek során, majd a Meszleny-ek sírjainak gondozása is feladata lett. Így ismerte meg még közelebbről a Meszleny-ek velencei múltját. Amely egy meglehetősen hosszú szakaszon bizony összefonódik saját családja történetével. Károly családja, ahogy már mesélte, 300 évre visszavezethetően él Velencén:

- Az én felmenőim - egyenes férfiágon, ameddig az emlékezet és az anyakönyvek bírnak – voltak a tóbírók Velencén. A tóbíró feladata volt, hogy a Meszleny-ekhez tartozó tórészen ne legyen áthalászás egyik birtokról a másikra, s hogy a köteles rész rendesen le legyen adva. A II. világháborúban lett vége ennek a feladatkörnek, amikor éppen dédöregapám volt a tóbíró. De ezek a gyökerek kiirthatatlanok maradtak belőlem, magamon is érzem, nincs élet a tó nélkül. Mert a rengeteg elfoglaltság közben azért, ha marad egy kis szabadidőm, azonnal megyek a tóra.

Egyébként pedig 20 éve mozdonyvezető, s nem is akármilyen: gőzmozdonyt vezet országszerte. S ha ez nem lenne elég, levezetés gyanánt pedig feleségével terepasztalt épít. Természetesen a fő téma a vasút, amely köré embereket, környezetet, épületeket terveznek. Szinte saját életük kicsinyített mását.

- A közepén van egy templom, körötte temető, a háttérfalon pedig természetesen ott vannak Velence egyes elemei: a templom mellett például a szülőházam. A tóban csónakázó pár ringatózik.

Károly célja, hogy visszaemelje a köztudatba a Meszleny család fontos tetteit, azt, hogy ne feledjék a velenceiek: ennek a családnak köszönhető a környék 300 év óta tartó fejlődése. A Velencéért Emlékérem is ezért járt neki, színes egyénisége pedig így örökre helyet kapott Velence helytörténetében is.