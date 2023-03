A gyerekek tágra nyílt szemekkel, nagy csendben követték a hagyományos népi hangszerek ismertetését, amelyet az idén ötven esztendeje alakult, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett népzenei együttes vezetője, Sipos Mihály és társai közvetítettek. A gardon, a tambura, a bőgő, a brácsa, a hegedű először egyenként mutatkozott be, majd a hangszerek többféleképpen összekapcsolódva muzsikáltak, szépen betöltve az intézmény tornatermét. Aztán az ismert népdalokat megszólaltatva a gyerekek is bekapcsolódtak a produkcióba. Kezdődhetett a közös éneklés, a csujogatás, majd természetesen a vastaps sem maradhatott el.

A zene, az ének, az énekhang is nagyon fontos a gyerekek nevelésében, hogy sokoldalú fiatalokká fejlődjenek. Ennek az ékes példáját láthattuk. A Muzsikás együttes, akik határainkon innen, és azon túl is a magyar népzenének egyik legszakavatottabb képviselői közé tartoznak, meghatározó élménnyel ajándékozták meg a gyerekeket. Ahogy Sipos Mihály, a Muzsikás együttes prímása, egyik szellemi vezére a feol.hu kérdésére elmondta, számukra ez egy misszió, melynek célja, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán szellemi örökségét továbbadják az utókornak.

Sipos Mihály, a Muzsikás együttes prímása, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenésze dalra fakasztotta a gyerekeket.

Fotós: Nagy Norbert

– Népzenei és világzenei eseményeken egyaránt felléptünk, miközben szinte minden földrészen jártunk. Sok koncertezés közben döbbentünk egyszer rá, hogy miért is van az, hogy mi muzsikálunk a világban mindenfelé a Muzsikás együttessel, de pont idehaza a gyerekekhez nem megyünk el. Ezután ugyanolyan hangsúllyal ezt is bevettük a programunkba és 2004 óta járjuk a MOL támogatása révén az ország általános- és középiskoláit a Rendhagyó énekóra programmal teljesen ingyenesen – kezdte beszélgetésünket – Ezalatt mintegy 1000 intézményben léptünk fel. A cél, élményszerűen bemutatni a népzenét, az élő zene fontosságának kihangsúlyozásával. Fontos, hogy a magyar népzene a fejekben is megkapja a méltó helyét, hiszen nemzeti és esztétikai értéket is hordoz magában. Vannak olyan dallamok például, amelyeket a magyarság több ezer év óta magával hordoz, használ, ezeket pedig Bartók és Kodály gyűjtései hozták felszínre – zárta gondolatait a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, akinek egész pályafutása során fontos volt, hogy a népzenét, amit annyira szeret és ismer, azt megmutassa másoknak.