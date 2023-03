– Ha már Tanzániában jár az ember, miért is ne „ugrana fel” Afrika legmagasabb hegyére? – kezdte könnyed hangvételű, videókkal és képekkel színesített élménybeszámolóját Kövér László, aki viccesen meg is jegyezte, hogy az égvilágon semmi köze nincsen a házelnökhöz, bár a névazonosság miatt sokszor kapott kitüntetett figyelmet – mondta, mosolyra derítve ezzel a hallgatóságot. Ki tudja, talán ennek is köszönhető volt, hogy még székeket is kellett hozni a terembe, annyian voltak kíváncsiak a szakember Afrika csúcsán című előadására.

Megtelt a terem fiatalokkal és idősebbekkel. Minden korosztályt magával ragadta az előadás.

Kövér László interaktív prezentációjában felhívta a figyelmet arra, hogy kívülről nézve nagyon fontos, hogy próbáljunk meg elszakadni a kontinenssel szembeni sztereotípiáktól, legyenek azok negatívak, vagy akár pozitívak. Mint mondta, egyáltalán nem mindegy, hogy az ember a fekete kontinens melyik részén jár. „Európai aggyal” szinte felfoghatatlan, hogy Afrika mennyire hatalmas és diverz, 54 ország mintegy 1,3 milliárd embere él a távoli kontinensen, ahol nagy jelentősége van a turizmusnak.

Kövér László túlélő felszerelése a Kilimandzsáró meghódításához.

Kiemelte, a kéthetes tanzániai útja során részt vett egy tudományos konferencián, illetve az eredetileg hét napos Kilimandzsáró túrát hat nap, öt éjszaka alatt sikerült teljesítenie. Heten, mint a gonoszok vágtak neki a közel hatezer méteres csúcs meghódításának, ahol a legfontosabb kellék az esőkabát volt. Hol esett az eső, hol vadul sütött a nap az útjuk során. A maradandó és meghatározó élményei mellett elmesélte, hogy ott az embereket a „Hakuna Matata” érzés lengi körül. Olyan mértékű a vidámság, a nevetés is, hogy nagyon gyorsan átterjed az odalátogatókra. Az expedícióról készült és bemutatott képek és rövid videók lenyűgözőek voltak és általa még közelebb kerülhetett a hallgatóság szívéhez a fekete kontinens. „Na milyen volt Afrika?”