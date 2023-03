- Még körülbelül tizenhárom évre valót tudnék sorolni a terveim közül, de most a Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnökhelyetteseként dolgozom tovább. Ez a megbízatás május 17-ig tart, akkor, a Kör közgyűlése, bölcsességével eldönti, kire bízza a szervezetet. Ha kell, vállalom a folytatást - foglalta össze utolsó munkanapján Görög István, a KEMPP ügyvezetője.

A Pákozdi Katonai Emlékpark szakmai tevékenységéhez a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, mint társtulajdonos csatlakozik – ennek a szervezését fogja folytatni Görög István a jövőben, árulta el, ahogy azt is: – Eddig is ezt végeztem, de „kétsapkásként” – tette hozzá az ügyvezető utolsó munkanapján, aki ezt követően hivatalosan is átadta a stafétát, azaz a KEMPP ügyvezetői feladatait Görög Viktóriának. Az ezredes lányát, mint kiderült, a KEMPP kérte fel a folytatásra, melyre az ezredes áldását adta.

- Fizikálisan ez egy rendkívül sok erőt kívánó tevékenység. Tehát mindenképpen kell a fiatalítás. A honvédelmi ágazaton belül is épp egy nagy fiatalítás zajlik, s úgy éreztem, hogy talán jó, ha ehhez mi is kapcsolódunk s itt is azokat a célokat, melyeket megfogalmaznak, hiteles, fiatal személy közvetíti az ifjúság irányába. Ez nem azt jelenti, hogy én elmegyek, hanem hogy más feladatot látok el. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör eddig is oroszlánrészt vállalt a tartalom közvetítésében, ez a továbbiakban is így lesz. Ezt eddig a mindennapi feladatokkal együtt végeztem, de mostantól a napi feladatok és a parküzemeltetés alól mentesülök.

Görög Viktória, a KEMPP új ügyvezetője a feol.hu-nak elmondta: fontos feladatának tartja, hogy a KEMPP szolgáltatásait fejlessze, s még több család itt töltse az aktív szabadidejét.