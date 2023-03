A tíz esztendeje alapított Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola kilencedszer hirdette meg hasonló profilú középiskoláknak a gasztroversenyt és szakmai napot, amely egyre rangosabb. A középiskolás korú versenyzők elegáns körülmények között, tanáraik, a zsűritagok megbecsülése mellett kapták meg ezúttal is azt, hogy nagyon komolyan veszik őket. Magas szintű tudást várnak el tőlük, annál is inkább, mert iskoláikban ők a legjobbak, s elismerik kreativitásukat. A felcsúti iskola kiváló feltételeket biztosított a versenyzőknek a konyhában, a cukrászati oktatóteremben, s a kész ételek, sütemények feltálalása olyan körülmények között történt, mint egy elegáns étteremben. De ez a hétköznapjaikban is így történik. Olyan hosszú az iskolák neve, hogy fél oldal megtelne velük, ezért csak a pontos beazonosítás szerint soroljuk fel őket, persze kellő fontossággal. A házigazda felcsúti Letenyeybe érkeztek „vendégmunkára” öt középfokú szakmai intézményből. A budapesti Dobos C. József, a győri Krúdy Gyula és a szintén Krúdy Gyuláról elnevezett siófoki, valamint a tatabányai vendéglátó és a veszprémi Jendrassik-Venesz iskolákból érkeztek vendéglátó, idegenforgalmi és az említett felszolgáló, szakács, cukrász szakos középiskolákból a fiatalok.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A reggel nyolckor kiadott feladat egyszerű is volt, meg nem is. Ez máskor is ilyen, de mindig kiderül valami régi és valami új ötlet a rendezők részéről. A szakácsoknak a kacsa elkészítése volt a feladat, kötelezően felhasználandó benne a szárnyas jószág zúzája és szíve. S persze röpködtek a konyhában a konfitált, szuvidált és hasonló modern eljárások nevei, miközben az egyik csapat káposztás cvekedlivel töltötte meg a kacsahúst. A ragyogó konyhában Kanász László, a fővárosi Arany Kaviár Étterem séfje figyelte a kétfős csapatokat, semmi nem kerülte el a figyelmét. Zsűritársa, a székesfehérvári Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség elnöke volt a másik szakács-ítész, s az oktatók jelentőségét emelte ki. Mindketten hangsúlyozták, hogy a legkülönlegesebb eljárás éppúgy, mint a hagyományos, a jó oktatók által jut tovább, különösen, hogy a könyvekbe s a hivatalos tananyagba bele sem férne minden. Fogások, trükkök, módszerek, gyakorlat teszi a mestert. Ruprecht a helyi alapanyagok, nyersanyagok, termények, a parasztinak nevezett gazdaságok szezonális használatára esküszik. Kanász László a fenntarthatóság és a mindent felhasználni képes és szándékozó szakácsok szemléletét díjazza, csatlakozva kollégájához.

A felszolgáló kategóriában a felcsúti Letenyey diákjai, Kovács Kitti és Jakab Gergő győzött különleges terítékével, amely A tavasz ébredése az alcsúti arborétumban címet viselte. A fiatalok előző nap a kastélykertből hoztak el látványos szárazág-gyökeret, mohával, virágokkal, s ezt tették az asztalközépre. Színes tányérokkal, régi stílusú asztalkendővel tették rusztikussá a terítéket, így tálalták szakácstársaik produktumát. A pincértanulók két különdíjat is kaptak kreativitásukért. A szakácsok közül ezúttal a veszprémi Szabó Péter Martin és Szabó Attila bizonyultak a legjobbnak. Álljon itt menükártyájuk egyik figyelemre méltó előétele: gyömbéres sárgarépa velüte fűszeres pácban érlelt kacsaszívvel, bükkfán füstölt kacsamájjal és áfonyagolyócskákkal. A zsűri szerint a legjobb dobostortát a tatabányai iskola versenyzői, Czeglédi Petra és Pontos Kira alkották meg. Mindkét lány falun él, a nagymamájuktól tanulták eredetileg sütni, s bevallásuk szerint alig esznek süteményt. De tudnak! A vándorserleget azonban nem viszik haza, mondta el Csuta Zsolt aranykoronás mesterszakács és a felcsúti iskola tanára, mert ők háromszor megnyerték már, helyben marad a trófea. A tatabányaiak újat kapnak. Bányai György igazgató és Kocsonya Kálmán mesterszakács, igazgatóhelyettes átadták a jutalmakat, a másik vándorserlegeket, s a szponzorok révén ajándékokra is futotta.