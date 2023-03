Az előreláthatólag borús idő ellenére is érdemes elővenni a futócipőket, hiszen március 28-án, kedden 17 és 19 óra között idén is megrendezik a Tavaszi Futáspróbát. A kezdők és haladók egyaránt felmérhetik aktuális formájukat, majd a Honvéd Szondi György Sportegyesület tömegsportszakosztályának szakembereivel szakmai konzultációra is lesz lehetőség. A rendezvény ingyenes, jelentkezni a kezdés előtti percekben, a helyszínen lehet. Nincs öltöző, ezért érdemes az időjárásnak megfelelő sportöltözetben érkezni és megfelelő mennyiségű folyadékot hozni. Szélsőséges, viharos időjárás vagy eső esetén a rendezvény elmarad.