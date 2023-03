A fentebb említetteken felül a történet pikantériája az – ha lehet így fogalmazni –, hogy egy olyan eljárásról beszélünk, amit már több évnyi huzavona, a nyomázás rendőrségi lezárása majd az ügyészi újraindítása után a Székesfehérvái Járási Ügyészség bűncselekmény hiányában 2021. októberében már megszüntetett.

A PestiSrácok.hu – akik már több ízben foglalkoztak az üggyel – cikkükben hangsúlyozták, hogy az eset „tökéletesen megmutatja, milyen nyomásgyakorlást alkalmaznak és milyen befolyást érnek el az igazságszolgáltatás rendszerében a Soros-hálózathoz tartozó liberális civil szervezetek. A büntetőfeljelentést a Háttér Társaság, illetve annak elnöke tette, de azt többször is elutasították a hatóságok, majd a liberális jogvédők addig tolták erőszakosan az ügyet, míg végül ugyanaz az ügyészség, amelyik korábban nem látott megvalósult bűncselekményt, mégis vádat emelt Barcsa-Turner Gábor ellen." – olvasható.

Tisztázásra váró kérdések

A vád álláspontja szerint a plakát, ami több internetes portálon is megjelent, alkalmas volt hogy az LMBTQ szexuális közösség tagjaiban riadalmat keltsen. Az ügyész félmillió forint pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Az internetes portál beszámolójában leírják, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) elnöke, Barcsa-Turner Gábor és védője, Gaudi-Nagy Tamás szerint fontos politikai kérdés került a tárgyalóterembe: a kérdés az, hogy egy liberális ideológia, szexuális orientációban eltérők csoportja közösség-e, mert amíg ez nem tisztázott, addig alapjaiban értelmezhetetlen az egész büntetőügy. Gaudi-Nagy Tamás védőbeszédében kitért arra is, hogy a gyurcsányi időkben elfogadott hazai szabályozás nem harmonizál az uniós irányelvekkel. Mint írják, a 2010 előtti balliberális kormányzat által elfogadott passzusban nem csak rasszizmus és idegengyűlölet célpontjai szerepelnek, hanem azt kiterjesztették egyes további “speciális” csoportokra (hagyományostól eltérő szexuális identitású és orientációjú személyek) is, amelyekre az uniós kerethatározat nem tér ki. Ebből adódóan a védő arra tett indítványt, hogy mivel a büntetőeljárást megalapozó törvényi passzus nem harmonizál az uniós irányelvekkel, a bíróság vagy mentse fel most itt a vádlottat, vagy függessze fel az eljárást és forduljon az Európai Unió Bíróságához és kérjen állásfoglalást, hogy az alkalmazni rendelt törvényi tényállás megfelel-e az uniós jognak – amely bőrszínre, vallásra, nemzetiségre vonatkozóan határozza meg a védett jogi tárgyat, védett csoportot, közösséget. Ahogy a beszámolóból kiderül, némi gondolkodási idő után a bíró a tárgyalást elnapolta, amíg megfontolás tárgyává teszi a védői indítványt. A következő tárgyalás napját május 3-ra tűzték ki.

Kezdenek leomlani a falak

Az esettel kapcsolatban felkerestük a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökét, Kónyi-Kiss Botondot, aki elmondta, hogy ez az egész megdöbbentő jogi eljárás, amiben a HVIM elnöke érintett, egy piszlicsáré ügyből robbant ki, egy olyan esemény plakátjából, ami meg sem történt. Hozzátette, az évek óta tartó hercehurca ugyanakkor több dologról is lerántotta a leplet.

– Ebből az esetből kifolyólag, egyre több olyan dolog kerül a felszínre, ami az LMBTQP-lobbinak az államba való beépülését mutatja. Például pont ennek az ügynek nyomán derült fény arra is, hogy a Háttér Társaság egyeztető szervként, milyen munkaanyagot dolgozott ki a magyar ügyészségek részére. Én, mint a székesfehérvári jogi bizottság külsős tagja, még évekkel ezelőtt közérdekű adatigényléssel fordultam a fehérvári ügyészséghez, amiben arra voltam kíváncsi, hogy történt-e az elmúlt években bármilyen érzékenyítés az ügyészség és a rendőrség soraiban? Erre azt a választ kaptam, hogy a fehérvári ügyészségnél érzékenyítés nem történt, ugyanakkor beszámoltak arról, hogy úgynevezett előítélet-indikátorokat dolgozott ki a Háttér Társaság és több másik LMBTQ szervezet, amit befogadott a magyar ügyészség, és Polt Péter legfőbb ügyész is. Ez gyakorlatilag egy iránymutatás, egy eljárási protokoll a gyűlölet-bűncselekmények lefolytatására. Ahhoz, hogy eredményesen meg tudjuk védeni a gyermekeinket a „genderlobbitól" és az azzal sajnos sok összefüggést mutató pedofiloktól, ezeknek az államszervezetbe való beágyazódottságoknak azonnal véget kell vetni, a minisztériumokba, ügyészségekbe beszivárgott lobbistákat ki kell onnan gyomlálni!

Kónyi-Kiss Botond szerint az mindenképp érdekes, hogy ugyanaz az ügyész képviseli a vádat, aki korábban már több ízben logikusan levezette azt, hogy mért kell megszüntetni az eljárást, miért nem történt bűncselekmény és most a hétfői tárgyaláson ugyanaz az ügyész fejtette ki, hogy a bíróságnak miért is kellene elítélnie Barcsa-Turner Gábort. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke szerint fontos kérdések dőlhetnek ezzel az üggyel összefüggésben. A HVIM elnöke szavait idézve hangsúlyozta: „Ez a lobbierő felülírja a szakmát, a jogot, külső beavatkozás jelei abszolút tetten érhetők és mindenkinek színt kell vallania, hogy van e még Magyarországon jogbiztonság."