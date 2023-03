Egy apró, senkinek sem ártó, a világtól teljesen elzárt falu volt Kápolnapuszta, ezért is lehetett az, hogy néhány háza és kicsivel több, mint félszáz lakosa nem tűnt fel sokáig senkinek. Békésen éltek és dolgoztak és már majdnem véget ért a második világháború, amikor rájuk bukkant a balszerencse, vagy ami talán még annál is rosszabb, az orosz partizánok csapata. Kegyetlenkedéseiket nem tűrték a helyiek, bejelentették őket a Gánti Községházán. A hivatalból kiérkező csendőrök és a partizánok összeütközésében többen is életüket vesztették. A túlélő partizánok közül azonban volt, akinek sikerült megszökni a fogságból. Így történt, hogy az előre nyomuló szovjetek egyik zászlóalját bevezették a településre, akik bosszúból minden 15 feletti kápolnapusztai férfi lakost kivégeztek 1945. március 16-án.

A falu azóta eltűnt, a legtovább kitartó házak is lassan az enyészetté válnak, de az ártatlanok szenvedéseit, az örök tanulságot nem hagyják feledni. Ezért lesz Gánt-Kápolnapuszta (GPS: 47,396149; 18,357964) kis temetőjénél megemlékezés szombaton délelőtt 10 órai kezdettel.

Először köszöntőt mond Macsek Lajos, vezérigazgató, Vérteserdő Zrt vezetője, majd Krausz János, Gánt polgármestere, illetve Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Az elhunytakért Gerendai Sándor, a Székesfehérvári Egyházmegye esperese mond imát, majd koszorúzás zárja a szomorú eseményt a Vértes mélyén.