Az iskolaőr programról, illetve működésének tapasztalatairól a nem rég tartott II. Iskolaőri Konferencián számoltak be, illetve arra is kitértek, hogy a csatlakozott 100 oktatási intézménnyel együtt jelenleg 571 iskola vesz részt a programban. Ezekben az intézményekben pedig jelenleg 608 iskolaőr dolgozik. A konferencián továbbá azt is megemlítették, hogy 2022. szeptember 1-től rendhagyó módon nemcsak állami, hanem más szervezetek fenntartása alatt álló intézmények is csatlakoztak a programhoz. Habár ezek országos számadatok, megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy adjanak Fejérre vonatkozó tájékoztatást is.

– A 2022/23-as tanév kezdetekor Fejér vármegyében 19 iskolaőr kezdte meg munkáját kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben Fejér vármegyében jelenleg 16 intézményi iskolaőr tevékenykedik, akik állandó jelleggel az intézményekben dolgoznak, illetve 2 tartalékos iskolaőr van – tudtuk meg.