Szándékos gyújtogatás

A hír 1883-ban jelent meg a Fehérvári Híradó hasábjain: „Folyó hó 4-én este 10 óra tájban vészkiáltások ébresztették fel Nagy-Perkátának még józan állapotban levő lakóit. A tűz most az egyszer nem magában a községben, hanem az ettől északra fekvő, gróf Szapáry-féle birtokon, Forrásmajorban ütött ki, hol is két kazal szalma — a közvélemény szerint magánbosszu folytán — kigyuladt és el is égett. Szerencsére a szél már teljesen lecsillapodott. Mostanában ez a második szántszándékos gyújtogatás, első alkalommal Seben Herman regále-bérlő háza tetejére dobtak égő csóvát az esti órákban. A gyújtogatót még eddig nem sikerült kipuhatolni, de a lakosság figyelme fölébredt és a vigyázat pedig meg lesz kettőztetve. Sajnos, hogy a tűzoltó-egylet felbomlott.”

Egymillió pár cipő

1983-ban arról írt az újság, hogy a fehérvári székhelyű Alba Cipőipari Szövetkezet a 90-es évekig határozta meg a fejlődés irányát. A 80-as években a szövetkezet gyártókapacitása évente meghaladta a félmillió párat, ám 1983-ban úgy látták, az esztendő legnagyobb feladata az akkori telephelyek felújítása, de – írt a Hírlap - tíz éven belül az éves termelés egymillió párra való felfuttatását tervezik. Vajon mi lett a tervekkel? Tudja valaki, mikor szűnt meg a szövetkezet?

Konditerem első között

„A testi kondicionálás és a testépítő sport Magyarországon csak az utóbbi években kezdi elfoglalni az őt megillető helyet a tömegsportok között. Ezen sportágak egyre növekvő számú hódolói a nagyobb városokban még úgy-ahogy kulturált körülmények között edzhetnek, de a kistelepülések lakói legtöbbször utazásra kényszerülnek. Nem így Polgárdiban, ahol Baracskai Ede vállalkozó jóvoltából — nyugodtan mondhatjuk — egy európai szintű kondicionáló teremnek örvendhetnek a testkultúra szerelmesei” – olvashattuk 1993. március 9-én.