A kereskedelem készülődése húsvétra

A Fejér megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat jól felkészült a húsvéti áruellátásra. Székesfehérvár és a bányavidék édességboltjai bőséges készlettel rendelkeznek.

Háromezerötszáz kilogram kimért és 3200 csomag tojásdrazsé várja a „nyuszikat”. A gyermekek kedvencéből a csoki-nyusziból — bárányból és egyéb figurákból — 3800 kilogramm, azaz 59 ezer van. A ünnepi asztal legfőbb ínyenc falatjából, a sonkából 47 mázsát rendeltek, ezek között 400 füstölt, 3000 pedig kötözött.

Az illatszerboltok bőséges választékot nyújtanak a hagyományos húsvéti népszokáshoz, a locsolkodáshoz. Székesfehérvár boltjaiban 200 liter kimérten árult kölnivíz kapható, emellett 5000 üveges áru áll a fogyasztók rendelkezésére - számolt be az ünnepi előkészületekről az 1963-as Fejér Megyei Hírlap.

Szeszélyes lift

Az 1973-as Fejér Megyei Hírlap hasábjain egy ma is igen gyakori problémáról számoltak be: Székesfehérváron, a Kovács Sándor utca 19. számú lépcsőházban a budapesti vidámpark „elvarázsolt kastélyához” hasonlít a remek felszerelés, a titokzatos felvonó. A lakó lehívja a földszintre, az lejön, utána döccen, s az ajtó nem nyílik, s a lift visszamegy a 9. emeletre.Ha mégis valahol sikerül elkapni a liftet, s ajtaja megnyílik, beszáll az utas, de előfordul, két emelet között a szerkezet megáll, majd szelíd noszogatás után mégis elindul a célállomás felé. Aztán valamelyik emeleten megáll, s nyílik az ajtó is. S aztán vagy le, vagy föl, a többi utat már inkább gyalog teszi meg a bosszús lakó.

Oscar-díjas szakács Fehérváron

A francia konyhaművészet egyik új irányzatát, a „nouvelle cuisin”-t mutatta be Székesfehérváron, az Alba Regia Szállóban Novák Ferenc, a Gellért Szálló konyhafőnöke, a Séfek séfje klub tagja, akinek ételei bizonyították, hogy rászolgált a rangos elismerésre - számolt be a nívós látogatásról az 1983-as Hírlap.