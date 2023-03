Tudós lett a muzsikus

Két évszázaddal korábban, 1893-ban, ezen a napon arról írt a Székesfehérvár és Vidéke, hogy tudorrá avatták Greizinger Iván urat, akit, mint írja: városunk közönsége csak művészi hegedű játékáról ismerte eddig. Ám e hó 23 án avatták fel a budapesti tudományegyetemen az összes orvosi tudományok tudorává. Gratulálunk a sikerhez.

Egyszerre művész és úriember

A Kórház utcai Rembrand-fényiroda a következő értesítést tette közzé tette közzé március 25-én, 1893-ban: Van szerencsém a mélyen tisztelt közönségnek szíves tudomására hozni, hogy én rövid ideig a húsvéti ünnepek alkalmával az annyira kedvelt kis fényképekből ismét 6 darabot 1 forintért készítek. Miután ezen képek oly olcsók, alkalmasak húsvéti ajándékoknak. Kérem a mélyen tisztelt közönség minél számosabb megrendelését. Mély tisztelettel Bartos Henrik.

Nomen est omen

Nem véletlenül hívják úgy a települést, ahogy, ugyanis 1893-ban azt irta ezen a napon a Székesfehérvár és vidéke: Lovasberény lakosainak főfoglalkozása, mint e helység neve is tanúsítja, hajdan a lótenyésztés volt. A lótenyésztésre a községi jobb módú polgárai ma is nagy gondot fordítanak, mi szép mellékjövedelmet is biztosit és ez némileg pótolja a filoxéra által szenvedett károkat. Folyó hó 16-án Lovasberényben megtartott katonai lóvásáron 20 ló adatott el. Szebbnél-szebb lovakat vezettek elő, úgy hogy az ezredes meg is dicsérte a berényi polgárokat, buzdítván őket, hogy továbbra is ily gonddal neveljenek lovakat, pedig ismeretes azon tény, hogy a katonaságnál igen válogatók a lovak táborozásánál. A bevált lovak igen szép áron keltek el.

Maflák a döntéshozatalban

A polgári házasság kérdése volt a téma 1983-ban. A Székesfehérvár és vidéke így írt a döntéshozatalról: Nálunk a hétfőn tartandó városi közgyűlésen lesz tárgyalva a sokat bolygatott polgári házasság ügye, mely a beavatottak szerint akként fog eldűlni, hogy a főváros átirata el fog fogadtatni , illetőleg a polgári házasság érdekében felirat fog a kormányhoz intéztetni. A két tábor jelenleg úgy áll, hogy 4—5-tel több van a polgári házasság mellett a bizottsági tagok között, mint ellene. A tisztviselői karból azonban a 16 szavazat közül 13 mellette s három ellene van s igy a többséget a tisztikar biztosítja. Kérdés, hogy e számítást nem fogja e keresztül húzni az úgynevezett bujdosók, más szóval maflák tábora.

Ahány ház, annyi tv...

Ötven éve azt írta a Fejér Megyei Hírlap: Évről évre rohamosan, növekszik Fejér megyében a televízió előfizetők száma: jelenleg már nyolcvanezernél jóval több készüléken nézik a műsort a megye lakói. A statisztika azt bizonyítja, hogy a városokban és a községekben egyaránt mind elterjedtebb a televíziózás. Az ötezer lakosú Mezőfalván például már 958 televízió előfizetőt tart nyilván a postahivatal. A községben 1030 ház van, tehát már nem sok hiányzik ahhoz, hogy a tévé előfizetők száma elérje a lakóházak számát.

Húsz éve tört újra felszínre

Forrást találtak a Sóstón 2003-ban, írta akkor a hírlap. Mint kiderül: Felmérte a Sóstó nádasainak állapotát a Zsombék Természetkutató Egyesület, Takács András Attila vezetésével. Ezen felmérés alapján nemrég mintegy 12 hektárnyi területen megtörtént a tervszerű nádvágás, melynek több célja is volt: egyrészt, hogy a Sóstó nádasai megújulhassanak, másrészt, hogy az ipari minőségű nád eladásából keletkező bevétel visszaforgatható legyen a védett terület javára. Sajnos a területen nagyon kevés az ipari szempontból jó minőségű nádas, ezért úgynevezett vízminőségi tisztítónádvágást is végzett az önkormányzat. Takács András Attila elmondta, a nádvágással a lehető legtöbbféle élőhelytípus fennmaradását igyekeznek elősegíteni, a meghagyott foltokban lévő régi nád a madárfészkelés szempontjából különös jelentőségű, hiszen a gémfélék ilyen avas nádból építik fészküket. A nádvágás egyik hozadékaként a Sóstó déli medencéjében megtaláltak egy meleg vizű, máig működő forrást, holott korábban úgy gondolták, elapadtak a Sóstót tápláláló régi források a szennyvíz korábbi ide folyatása miatt.