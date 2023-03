Fehérvári sikerek

A VII. Megyei Diáknapok rendezvényeként került sor Sárbogárdon a vers- és prózamondók bemutatójára, amely végül is a fehérvári diákok sikeres szereplését hozta. A hetvenegy versenyző meghallgatása után a zsűri tíz arany-, tizenkilenc ezüst- és huszonegy bronzérmet osztott ki a vers- és prózamondók között. A tíz aranyérmes – közülük kilenc fehérvári – Sopronban az országos diáknapokon képviselhetik a megyét. Délután a sárbogárdi művelődési központban a tánczenekarok bemutatóján a részt vett hat beategyüttes közül a 320-as Szakmunkásképző Intézet zenekara kapta meg az aranyérmet – írta meg a Hírlap 1973-ban, ezen a napon.

Újabb Bory-vár

Székesfehérvár egyik országosan ismert érdekessége a Bory-vár. Az teszi különlegessé, hogy a többi várakkal ellentétben századunkban épült. Bory Jenő szobrászművész több évtizedes munkájának eredménye. A Bory-vár azonban nem sokáig marad már az ország egyetlen mai vára. Taródi Imre soproni szobafestőnek megtetszett a fehérvári ötlet és elhatározta, hogy hasonlóképpen várat épít. A várépítéshez több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdett hozzá és a vár két toronybástyájával és körbástyával most készült el. Munkáját szívós kitartással folytatja: hozzálátott a várfalak felhúzásához – írtuk meg ugyanebben a 73-as lapszámban.

Véget ért, nem is volt

1983. március 24-én jelent meg a cikk, miszerint ilyen kedvező mérleget még nem zárt a 19 év óta működő Fejér Megyei Madárbarátok Köre, mint az 1982–83-as évadban. Furcsa, de a téli madáretetésnél az a kettősség áll elő, hogy az is jó eredmény, ami nem sok munkával jár, és az is, amely mögött sok és áldozatos tevékenység áll. Az idei „tél” ugyanis nem sok gondot okozott a madarak barátainak. Kivéve a februári rövid telet, a madáretetők tájáról szinte mindenhonnan az országból kevés madarat, cinkét jelentettek. Sokan „bánatosak” is voltak emiatt: nem élvezhették a tarka-barka madárnyüzsgést az etetők körül.