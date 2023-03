Díszpolgári cím

Az 1993. március 16-ai Fejér Megyei Hírlap számolt be róla, hogy Fejér megyének új díszpolgára lett Fa Nándor. Rajta kívül Dr. Fitz Jenő és Rápolti Gyula kapta még meg az elismerést.

„Fa Nándor ebben az esztendőben ünnepli negyvenedik születésnapját. Az immár világhírű, remek sportember minden tekintetben a kiválók közé sorondó. Eddigi pályafutását mindig a kihívás jellemezte, állandóan magas mércét állított maga elé. Kajakosként, majd később vitorlázóként tagja volt a magyar válogatottnak. A magyarok közül elsőként vitorlázta körül a Földet, Gál Józseffel együtt. A hazaérkezése után ismét egy fantasztikus, egyedülálló vállalkozásba kezdett. Maga tervezte és építette versenyvitorláját, az Alba Regia kapitányaként a világ legrangosabb földkerülő versenyén, a O.C. Challange-n sikerrel helytállt. Ezzel a teljesítménnyel a világ legjobb vitorlázói közé került és újabb nagy feladatra vállalkozott. Tavaly a KHF Matáv fedélzetén rajthoz állt a megállás nélküli földkerülő versenyen”

A szeszélyes időjárás

Éppen tíz évvel ezelőtt a nemzeti ünnep napjaiban csapott le a tél az országra. „Bár napok óta jelezték, szinte mindenkit váratlanul ért a tél márciusi támadása. Az első komolyabb esemény, amelyik előre vetítette a közelgő részt, egy karambol volt 14-én kora délután az M7-es autópálya szabadbattyáni lejárójánál, ahol 30 személygépkocsi, nyolc kisteherautó és kilenc nyerges vontató ütközött. Aznap estére és tegnap délelőttre kritikussá vált a helyzet: szinte minden utat elzárt a hó. A mentésbe beszállt a honvédség is, de sokszor még a mentőket is menteni kellett. Százak rekedtek a járművekben, több településen is megnyitották az épületeket. A megyei rendőrfőkapitány több helyen teljes gépjármű tilalmat rendelt el.” – írta 2013. március 16-án a Fejér Megyei Hírlap