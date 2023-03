1973-ban március 13-a keddre esett. Az aznapi Fejér Megyei Hírlap számot ad arról, hogy „A nagyközségi gimnáziumok sorsa élénken foglalkoztatja a lakosságot.” Mint kiderült, már akkor is sokan fordultak a szerkesztőséghez kérdéseikkel. Ekkor azonban különösen Enyingről, Ercsiből és Polgárdiból érdeklődtek, mi lesz a nagyközségben működő középiskolák sorsa. A lap az illetékes elvtársat kérdezte a helyzetről, aki elmondta: „Annyi már bizonyos, hogy Polgárdiban és Ercsiben megszűnik a gimnázium, mindkét iskolában az utolsó osztály tanul és júniusban érettségiznek a fiatalok. Polgárdihoz közel esik Székesfehérvár, Ercsihez Dunaújváros, így a két nagyközség fiataljainak továbbtanulása megoldható annál is inkább, mert mindkét városban rendelkezésre áll középiskolai kollégium.” De szóba került a többi középiskola is: „Enying a legproblémásabb. Annyi bizonyos, hogy a szakközépiskola — kellő érdeklődés hiányában — Enyingen megszűnik, a gimnázium sorsáról még nincs végleges döntés. A környék adottságai úgy kívánják, hogy valamiféle középiskola legyen Enyingen…” Továbbá kiderült, hogy „Pusztaszabolcson marad a gimnázium és közgazdasági szakközépiskola, Bicskén a gimnázium és a postaforgalmi szakközépiskola, Sárbogárdon a gimnázium. A móri gimnázium marad ugyan, de az is csak a távlati tervben dől el, hogy a megszűnő szőlész-borász szakközépiskola helyett milyen profilú szakközépiskolai osztályokat indítunk. Ezt a nagyközség gazdasági fejlődése és egyéb más körülmények szabják meg.”

Arról is tudósított aznap az újság, hogy Fehérváron is megkezdődött az általános iskolák új első osztályosainak beíratása. A lap szerint előző évben – mármint 1972-ben - 1056 új elsős volt Fehérváron. 1973-ban azonban mér százzal több gyereket vártak az iskolák.