Teltház előtt játszottak

Az ötvenedik előadás kapcsán került a Fejér Megyei Hírlap 1963. 03. 01-én megjelent számába a Székesfehérvári Vörösmarty Színház. Azt írta az újság: -A színház újjáépült falai között a napokban kerül sor az ötvenedik előadásra, nem számítva a Zenebarátok Körének hangversenyeit.. Az eddigi előadások során több mint harmincezer ember nézte végig a bemutatott darabokat, ez a szám a színházi évad végére hozzávetőlegesen megkétszereződik. mert ez felesleges: estéről-estére telt a nézőtér.

Száz lakosra majd négy tévé

Arról is beszámolt a hatvan névvel ezelőtt ezen a napon megjelent újság, hogy hazánkban az év végén 2 390 184 rádió és 325 106 televíziókészüléket üzemeltettek tulajdonosaik. Az egyes megyék sorában a készülékek aránylagos számát tekintve Fejér megye a második helyen áll, 13 000 tv. előfizetőt tartanak nyilván, csupán Komárom megye előzi meg. Országosan 3,25 készülék jut minden száz lakosra, ez a szám megyénkben 3,68.

A barna üveges érettebb

Ötven évvel ezelőtt március elsején örömhírt hozott a kézbesítő: -Most már megígérhetem, hogy idén nyáron jut elegendő magyar sör minden Fejér megyeinek —. Ezzel a hihetetlennek tűnő ígérettel fogadott bennünket tegnap Galamb Ferenc a Kőbányai Sörgyár fehérvári kirendeltségének vezetője. A borsodi sörgyár már megkezdte termelését, évente egymillió hektoliter palackos és hordós sört biztosít. Kapható lesz a kedvelt Kinizsi vagy Kőbányai világos is.

Kimentek a buszok

Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyárából útnak indult az első exportszállítmány a járműipari nagyüzem új termékeiből a korszerű, panorámaablakos IK 255 típusú autóbuszokból. A fehér- és korallszínű, kitűnő műszaki tulajdonságokkal rendelkező autóbuszokból eddig harminckettőt indítottak útnak a Szovjetunióba. A gyár új termékeiből különösen az idén több mint kétezer készül. Ennek nagy részét már le is kötötték a külföldi üzletfelek, így a Szovjetunióba az idén 1600 IK 255 típusú távolsági autóbuszt exportál a székesfehérvári gyár.

Ötven éve a lakótelepeken is

Fejér Megyei Hírlap írta 1983. 03. 01-én, hogy a filatelista mozgalom ez évi törekvése, hogy a bélyeggyűjtő közösségek tevékenyebben kapcsolódjanak be a lakóterületi közművelődésbe. Ennek az országos tendenciának a megyeszékhelyünkön is érvényesül a hatása. A mintegy ezer fehérvári filatelista többségét magában foglaló városi kör a tervek szerint részt vesz a lakótelepi klubok munkájában. A közgyűlésen bejelentették, hogy a városi kör filatelista könyvtárat hoz létre, s kiállításokkal, előadásokkal kapcsolódik be a megyeszékhely közművelődési programjába.