Hogy csak az idei év elejét és néhány helyet említsük: Iszkaszentgyörgyön, Gánton és Pátkán is panaszkodtak az ott élők, hogy szeles időben rendszeresek az áramkimaradások. Tegyük hozzá: nem a viharos erejű szélre, hanem az attól enyhébbre gondoltak. Mi volt ezeknek az oka, illetve hogyan kerülhetjük el a szeles idő esetén az áramszüneteket? – tettük fel a kérdést az E.ON Hungária Zrt-nek.

„A jelenségek, amelyekről ír, nem összefüggő és egyetlen okra visszavezethető események, hanem különálló, más-más okból előforduló esetek, elvétve hasonlóság azonban van közöttük.” – áll a szolgáltató írásban megküldött válaszában. Mint kiderült, Iszkaszentgyörgyön január 10-én tapasztalhattak a lakók egészen rövid, egy másodperces áramszünetet, mely a védelmi működés következtében rögtön megszűnt, és ezt követően minden háztartásban helyreállt az áramszolgáltatás. Ezt az egy másodperces kimaradást a viharos szél okozhatta. Szeles időben jellemzően faág csapódik a villanyvezetékhez, ami áramkimaradást okoz. Ezen kívül – írta az E.ON - a településen február 6-án volt a rendkívüli időjárás miatt egy rövid áramszünetet okozó meghibásodás.

Gántot az elmúlt három hónapban több középfeszültségű áramkimaradás is érintette. A február 4-5-i extrém viharos hétvégén és a március 11-i, szintén viharos, szeles időjárású szombaton tapasztalhattak a lakók áramkimaradást, melyet vezetékszakadás és a hálózatra rádőlő fa okozott. A március 15-én este bekövetkezett áramkimaradásnak azonban más oka volt: egy külterületen lévő, nem az E.ON tulajdonban álló hálózatszakaszon bekövetkező hiba, ami miatt 364 háztartás maradt – pont az esti időszakban - órákra áram nélkül. A javítási munkát nehezítette, hogy a hiba egy gépjárművel nehezen megközelíthető szakaszon következett be. Ez a hiba egyébként Oroszlányon, Csákvár külterületén, valamint Pusztavámon is áramszünetet okozott.

Pátkán az iszkaszentgyörgyihez hasonló okból érzékelhettek pillanatnyi áramkimaradást a háztartásokban február 4-én és március 10-én. Mindkét esetben a védelmi automatika hibátlanul működött, és egy másodpercen belül helyreállt az áramszolgáltatás.

Az E.ON szerint tehát nem tömeges jelenségről van szó, ám ezek az esetek is felhívják a figyelmet a gallyazás elvégzésének fontosságára. „Fontos tudni, hogy a törvényi szabályozás szerint a vezetékek közelében lévő növényzetet az ingatlantulajdonosoknak (önkormányzatoknak vagy magánszemélyeknek) kell rendszeresen gondoznia. Erre minden évben, a kerti munkák indulásakor is felhívjuk a figyelmet. Amennyiben ez nem történik meg, az E.ON szerződött vállalkozóval, saját költségére végezteti el a gallyazást, hiszen az élet- és vagyonbiztonság, valamint a folyamatos áramellátás feltételeinek megteremtése kötelességünk.” – olvasható a szolgáltató válaszában, amiben azt is leírták, hogy az E.ON tél végén és kora tavasszal folyamatosan végzi a 20kV-os közép- és a 0,4kV-os kisfeszültségű hálózatának gallyazását.

Nem árt tehát nekünk is odafigyelnünk: ha egy fa olyan magas, hogy a hálózat közelébe ér, ágai viharos szél esetén a villanyvezetékekhez csapódhatnak vagy abba belenőhetnek, akkor azt vissza kell vágnunk, nem csak utcafronton, de akár telekhatáron belül is. Ezzel elejét vehetjük a rövid áramkieséseknek is.