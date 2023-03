Az ország minden tájáról érkeztek pedagógusok a Pákozdi Pagonyban rendezett nyílt napra, ahol az Országos Erdészeti Egyesület égisze alatt működő erdészeti erdei iskolák programjait ismerhették meg a résztvevők. Azoknak az intézményeknek a tanárait várták a rendezvényre, amelyek fontosnak tartják a környezeti nevelést, azon belül is a magyar erdők megismertetését a mai fiatalokkal.

Ebben napjainkra meghatározó szereplő az erdészeti erdei iskola mozgalom – mondta el megnyitó beszédében Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs főosztályvezetője, aki hozzátette: ezek az iskolák nem csak 100 ezer gyermeket fogadnak minden évben, de olyan programok is szorosan kapcsolódnak a módszertanukhoz, mint az Erdei Vándortábor Program.

- Az Agrárminisztérium minden évben elvárja az erdőgazdaságoktól a környezeti nevelési munka fejlesztését, s hozzájárul a programok megvalósításához, az intézmények modernizálásához. Az elmúlt években az ökoturisztikai fejlesztésekre fordított 33 milliárd forint kormányzati támogatás jelentős része erdei iskolák fejlesztését szolgálta – tette hozzá a főosztályvezető, ahogy azt is: a következő időszak törekvése, hogy minél több pedagógushoz és gyermekhez eljussanak ezek a lehetőségek. - Nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon az erdők bemutatása a társadalomnak, támogatni, ösztönözni szükséges a környezettudatos látogatási szokások kialakulását. Megfelelő tájékoztatás és edukáció hiányában az egyre növekvő érdeklődés negatív hatással lesz az erdők állapotára. Egyes helyeken már napjainkban is tapasztalhatók az erdők turisztikai használatának tünetei! A klímaváltozás időszakában kiemelten ügyelnünk kell arra, hogy ne használjuk túl erdeinket, amelyek az emberi terhelés nélkül is komoly kihívások elé néznek. Az erdészeti erdei iskolák módszertana ezen a területen kiváló lehetőséget rejt magában, hiszen az erdőgazdálkodás lépésein keresztül a gyakorlatban mutatja be a körkörös gazdálkodás megvalósulását. Ezáltal arra tanít, hogy hogyan találhatjuk meg a kényes egyensúlyt, személyes igényei kiszolgálása és a természeti erőforrások megőrzése között.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: