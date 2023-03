Az MVM ESCO Urban és a RONEKO Kft. közös ajánlata nyerte a több mint 11 ezer közvilágítási lámpatest cseréjére és azok tíz éves üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást – adta hírül az önkormányzati kommunikációs központ.

A városi közvilágítás jelenleg közel 5.6 millió kWh-t fogyaszt évente, s a korábbi évekhez képest a megnőtt villanyár miatt a rendszer működtetése közel egymilliárd forint többletköltséget jelent a Városgondnokságnak 2023-ban.

Azzal, ha lecserélik az összes lámpát energiatakarékosra, mintegy 60 százalékkal lehet csökkenteni a felhasznált áram mennyiségét, ami a beruházás finanszírozása mellett is jelentős költségcsökkentést eredményez majd. Jól jelzi a közvilágítás megemelkedett költségeit, hogy 2022. januárjában 23.5 millió forint volt ugyanaz a közvilágítás, amiért 2023. januárjában már 175 millió forintot fizetett a Városgondnokság.

Amint arról korábban a feol is beszámolt, az új közvilágítási lámpákat szabályozni is lehet, így este 11 és hajnali 5 óra között lejjebb veszik majd a lámpák teljesítményét, amivel további energiamegtakarítás érhető el, továbbá a város fényszennyezése is kisebb lesz.

A közleményből az is kiderül, hogy a Városgondnokság a szerződés 120 hónapos futamideje alatt a korábbi energiaköltségei helyett jelentősen alacsonyabb energiaköltséget és egy ún. ESCO díjat fizet, melyek együttes összege is jóval alatta marad a jelenlegi energiaköltségeknek. A fejlesztés saját erő felhasználása nélkül valósul meg, ezért egyetlen forintot sem kell fizetnie a városnak, a lámpatestek pedig a 120 hónapos szerződés lejártakor, maximum 10 millió forintért kerülnek majd városi tulajdonba.

A szerződés szerint év végig elkészül a város teljes területén a több mint 11 ezer lámpatest cseréje, így 2024-ben a jelenleginek kevesebb, mint fele lesz majd a fehérvári közvilágítás energiafogyasztása. Ez sok százmillió forint megtakarítást is eredményez. Az elmúlt néhány évben felszerelt korszerű és szabályozható LED-es lámpatesteket nem érinti a csere.

A LED-es világítástechnika oly gyorsan fejlődik, hogy szinte már minden más közvilágítási technológia gyártása leállt, hagyományos izzót nátriumos vagy higanygőzös lámpákat nem is nagyon lehet kapni, sőt, az alkatrészellátásuk is pár éven belül meg fog szűnni. A mostani felújítás, azon felül, hogy rengeteg pénzt fog megtakarítani a városnak, szükségszerű is, hiszen hamarosan nem lehetne majd karbantartani a helyenként 30-40 éves lámpatesteket.